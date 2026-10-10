Morro, la musica coltivata in segreto: «Mi ha aiutato a esprimermi liberamente»

Prima che la musica diventasse qualcosa da tenere nascosto, però, per Natan era soprattutto un gioco. «Da piccolo ero molto estroverso e socievole, non avevo vergogna di nulla e adoravo il karaoke e in generale la musica». Quando in un locale incontrava un musicista o un cantante, racconta, chiedeva senza timore di potersi esibire. Crescendo, però, qualcosa è cambiato. «Ho perso fiducia in me, mi sono chiuso molto e oggi sono timido e introverso».