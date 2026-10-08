«Così si rischia il burnout»

«Sarebbe interessante capire quale sia l’obiettivo principale di questo cambiamento, perché per i piloti diventa solo più intenso e più esigente - ha dichiarato Marc Marquez a tal proposito - Già il programma attuale è abbastanza. Ma non siamo noi a decidere. È così e dobbiamo stare zitti. A decidere sono i team e gli organizzatori. O accetti o te ne vai, questo è».