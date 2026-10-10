Trump scarica Zelensky: «È il momento di un nuovo presidente»
L'ex presidente USA suggerisce che una nuova guida potrebbe favorire una soluzione al conflitto in Ucraina.
NEW YORK - «È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente». Lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump. «Suggerisco che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo», ha messo in evidenza.
Zelensky avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni, vuole creare problemi al mondo e agli agricoltori, ha detto Trump prima di partire per il Tennessee.
Zelensky «è meglio cha la smetta» di colpire la raffinerie russe, ha proseguito Trump. Zelensky poteva mettere fine alla guerra «in molte occasioni e ha scelto di non farlo. È una guerra che sarebbe mai dovuta essere iniziata. Gli abbiamo detto che poteva fare quello che vuole, ma di evitare di colpire le raffinerie perché quello avrebbe causato un problema mondiale. Vuole creare problemi al mondo e ai nostri agricoltori con il diesel. Gli abbiamo detto di non colpire il gasolio russo, e cosa ha fatto? Ha colpito il diesel russo. È meglio che la smetta».
In precedenza il numero uno ucraino, su X, si era espresso così: «Oggi la Russia ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel lanciando cinque bombe guidate su edifici residenziali a Zaporizhzhia».
«Durante la notte, tredici delle nostre regioni sono state attaccate. Sono stati danneggiati edifici residenziali, infrastrutture e impianti ferroviari. La notte scorsa ha confermato ancora una volta che, in Russia, qualsiasi allentamento della pressione viene interpretato come un via libera per continuare a combattere e a sganciare bombe sulle città. Servono segnali diversi».