Trump scarica Zelensky: «È il momento di un nuovo presidente»

Zelensky «è meglio cha la smetta» di colpire la raffinerie russe, ha proseguito Trump. Zelensky poteva mettere fine alla guerra «in molte occasioni e ha scelto di non farlo. È una guerra che sarebbe mai dovuta essere iniziata. Gli abbiamo detto che poteva fare quello che vuole, ma di evitare di colpire le raffinerie perché quello avrebbe causato un problema mondiale. Vuole creare problemi al mondo e ai nostri agricoltori con il diesel. Gli abbiamo detto di non colpire il gasolio russo, e cosa ha fatto? Ha colpito il diesel russo. È meglio che la smetta».