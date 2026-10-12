Napoli parla polacco: come le targhe dell'Est sono diventate un caso diplomatico e assicurativo

Perché proprio Napoli?

Il motivo è soprattutto uno: il costo dell'assicurazione. In Italia il premio dipende dalla probabilità di incidente e dalla città in cui vive l'assicurato, e Napoli è la provincia dove assicurarsi costa di più. Secondo l'IVASS, l'istituto di vigilanza sulle assicurazioni, la sola RC Auto obbligatoria, che copre i danni a cose e persone, costa in media poco meno di 600€ all'anno.

Aggiungendo le cosiddette garanzie accessorie (furto, incendio, grandine, eventi esterni) si arriva a spendere più di 2'000 euro all'anno per un motorino, cioè più di quanto valga il mezzo.