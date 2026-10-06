Ecco i progetti premiati per un Ticino più sostenibile

Una turbina «plug-and-play» conquista il primo premio

Ad aggiudicarsi il primo posto e 50mila franchi è stata Gaia Turbine SA di Lugano con il progetto «Centrali idroelettriche plug-and-play ad alta efficienza». L’idea dei vincitori è di sfruttare flussi idrici residuali attraverso una tecnologia modulare e compatta, producendo energia rinnovabile a livello locale e limitando la necessità di interventi invasivi.

Il secondo premio, del valore di 20mila franchi, è andato a Interroll SA di Sant’Antonino per «GRETA: misurare e ridurre l’impatto ambientale dei prodotti».Il progetto integra la metodologia LCA (Life Cycle Assessment) nei processi industriali attraverso la piattaforma GRETA, che calcola automaticamente gli impatti ambientali e genera etichette di prodotto, fornendo dati oggettivi per orientare l’eco-design e scelte produttive più sostenibili.

Sul terzo gradino del podio, con 10mila franchi, si è classificata HeatNeutral Sagl di Riviera con «Tecnologie per un riscaldamento sostenibile».Il progetto punta su un bruciatore multicombustibile installabile sugli impianti a nafta esistenti, senza modifiche strutturali. La soluzione consente il passaggio ai biocombustibili, riducendo fino al 100% le emissioni di CO₂ e valorizzando gli oli alimentari esausti nell’ambito di un’economia circolare locale.