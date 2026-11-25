Pregassona, riapre la Migros: investiti 3,5 milioni di franchi
Il supermercato completamente rinnovato offre spazi moderni, servizi potenziati e iniziative sostenibili per la comunità.
LUGANO - Dopo tre mesi trascorsi in una sede provvisoria, giovedì 26 novembre riapre al pubblico il supermercato Migros di Pregassona, in via alla Bozzoreda 39. La ristrutturazione della filiale ha comportato un investimento di 3,5 milioni di franchi.
Il punto vendita, che si estende su 1'118 metri quadrati, è stato riorganizzato secondo il concetto «Papillon», pensato per rendere più funzionali e accessibili gli spazi. Migros Ticino indica che nei lavori sono state integrate nuove tecnologie e soluzioni per migliorare la sostenibilità e l'efficienza energetica dell'edificio.
Particolare attenzione è stata dedicata ai reparti freschi. Il supermercato comprende un assortimento di frutta e verdura, il banco carne servito, la pasticceria fresca e la linea Daily con prodotti pronti da consumare. Il reparto non alimentare propone invece casalinghi, cosmetici e fiori.
La filiale dispone di tre casse tradizionali, una delle quali accessibile alle persone con mobilità ridotta, e di sei casse self-checkout Subito. Sono inoltre disponibili il servizio PickMup, un modulo CEWE per la stampa immediata delle fotografie e una parete ecologica con un contenitore per la raccolta dei sacchi Migros destinati al riciclo di plastiche miste e confezioni in Tetra Pak.
All'esterno è stato predisposto un posteggio con barriera e 60 posti auto scoperti. La gestione del supermercato è affidata a Romina Favale e alla sua squadra di collaboratrici e collaboratori.
Tre giornate per la riapertura
In occasione dell'inaugurazione, Migros Ticino ha organizzato tre giornate di attività. Giovedì 26 novembre chi effettuerà un acquisto riceverà un dolce in omaggio. Sabato 28 novembre sarà presente lo storico camion vendita della cooperativa, accompagnato da Miguel dei Mimigs, che distribuirà piccoli omaggi ai bambini. Per i più giovani è previsto anche un concorso di disegno.
Domenica 29 novembre il supermercato sarà eccezionalmente aperto per il periodo prenatalizio e offrirà cinque volte i punti Cumulus su tutta la spesa. Nel corso del fine settimana sono inoltre previste degustazioni di prodotti Nostrani del Ticino e presentazioni del programma Cumulus.
Gli orari ordinari sono dalle 7.30 alle 19 dal lunedì al mercoledì e il venerdì, dalle 7.30 alle 21 il giovedì e dalle 7.30 alle 18.30 il sabato. La domenica la filiale è normalmente chiusa. Il numero di telefono è 091 821 72 80.
Migros Ticino in cifre
Attiva dal 1933, la Cooperativa regionale Migros Ticino serve il Ticino e il Moesano attraverso 33 supermercati, due Outlet Migros, cinque negozi VOI Migros Partner, dieci enoteche Vinarte, tre ristoranti, sei Take Away Migros e dieci centri Activ Fitness. Gestisce inoltre una pasticceria, il servizio Party Service Migros e il settimanale «Azione».
Nel 2025 la cooperativa contava 1'093 collaboratori, il 92% dei quali residenti in Ticino, e 63 apprendisti domiciliati nel Cantone. Secondo i dati forniti dall'azienda, nello stesso anno Migros Ticino era il maggiore datore di lavoro privato a sud delle Alpi. I soci iscritti alla cooperativa erano 103'001, mentre «Azione» contava 124'000 lettori alla settimana.
Uno studio della Supsi ha stimato in circa 180 milioni di franchi all'anno l'indotto generato da Migros per l'economia ticinese, una cifra pari a circa il 40% del fatturato. Attraverso il Percento culturale, la cooperativa destina inoltre lo 0,5% del proprio fatturato a iniziative culturali, sociali ed economiche: nel 2025 l'importo è stato di 1,74 milioni di franchi.
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