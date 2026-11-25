Particolare attenzione è stata dedicata ai reparti freschi. Il supermercato comprende un assortimento di frutta e verdura, il banco carne servito, la pasticceria fresca e la linea Daily con prodotti pronti da consumare. Il reparto non alimentare propone invece casalinghi, cosmetici e fiori.

La filiale dispone di tre casse tradizionali, una delle quali accessibile alle persone con mobilità ridotta, e di sei casse self-checkout Subito. Sono inoltre disponibili il servizio PickMup, un modulo CEWE per la stampa immediata delle fotografie e una parete ecologica con un contenitore per la raccolta dei sacchi Migros destinati al riciclo di plastiche miste e confezioni in Tetra Pak.