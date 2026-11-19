Colombo Clima sceglie la mobilità elettrica
L'azienda ticinese completa la transizione grazie alla collaborazione con Auto Chiesa, puntando a efficienza e sostenibilità.
RIVERA - Una flotta aziendale interamente elettrica, con l'obiettivo di ridurre i costi delle trasferte e puntare su una mobilità più sostenibile. È la scelta di Colombo Clima, azienda ticinese che, grazie alla collaborazione con Auto Chiesa SA, ha completato il passaggio all'elettrico con l'arrivo di tre nuovi veicoli.
I mezzi sono stati allestiti e personalizzati da Auto Chiesa sulla base delle specifiche esigenze operative di Colombo Clima. Ogni dettaglio è stato studiato per garantire funzionalità, praticità ed efficienza nello svolgimento delle attività quotidiane dell'azienda.
La consegna dei tre veicoli segna così il completamento di un progetto che unisce due realtà ticinesi, accomunate dalla volontà di investire in soluzioni concrete per una mobilità aziendale più sostenibile.
«Con questi tre nuovi veicoli completiamo la nostra flotta aziendale interamente elettrica», spiega Paolo Colombo, titolare di Colombo Clima. «Una scelta che ci permette di ridurre i costi delle trasferte, con vantaggi concreti sia per la nostra azienda sia per i nostri clienti».
Colombo sottolinea anche il contributo del partner che ha curato l'allestimento dei mezzi: «Desidero ringraziare Auto Chiesa per l'ottimo servizio, caratterizzato da competenza, professionalità e grande attenzione ai dettagli».
La collaborazione rappresenta inoltre un esempio di sinergia tra imprese del territorio, capaci di unire le rispettive competenze per realizzare un progetto che coniuga esigenze operative e attenzione alla sostenibilità ambientale.
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