La Svizzera è nel mirino degli hacker. La difesa parte dalle applicazioni

Sapere dove stanno i dati, chi vi accede e sotto quale legge aiuta anche a rispettare la nLPD, che chiede protezione dei dati fin dalla progettazione e trasparenza sui trasferimenti all’estero. La posizione dei server da sola non basta (contano anche la struttura del fornitore e i servizi esterni usati), ma partire da strumenti sviluppati e gestiti in Svizzera riduce le dipendenze e semplifica le verifiche.