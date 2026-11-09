Emergenza digitale: ecco come le imprese ticinesi possono colmare il gap

La Società impiegati di commercio e la Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino invitano le aziende alla presentazione pubblica di DgCheck, il servizio sviluppato da SIC Ticino, con il sostegno della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, per accompagnare le imprese nella valutazione delle competenze digitali dei collaboratori e delle collaboratrici in ambito commerciale e amministrativo e nell’individuazione dei bisogni di sviluppo e formazione.