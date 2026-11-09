Emergenza digitale: ecco come le imprese ticinesi possono colmare il gap
DgCheck offre alle PMI strumenti pratici per valutare e potenziare le competenze dei dipendenti. Serata informativa giovedì 12 novembre.
BELLINZONA - Le competenze digitali sono sempre più decisive per la competitività delle imprese e per rafforzare l’economia ticinese. Ma come individuarle e svilupparle nelle nostre aziende?
La Società impiegati di commercio e la Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi del Cantone Ticino invitano le aziende alla presentazione pubblica di DgCheck, il servizio sviluppato da SIC Ticino, con il sostegno della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione, per accompagnare le imprese nella valutazione delle competenze digitali dei collaboratori e delle collaboratrici in ambito commerciale e amministrativo e nell’individuazione dei bisogni di sviluppo e formazione.
L’incontro, rivolto ai responsabili di tutte le PMI ticinesi o ai responsabili HR, si terrà questo giovedì 12 novembre 2026, dalle 15.30 presso l’Auditorium della Scuola Cantonale di Commercio, Bellinzona.
Durante l’evento saranno presentati i risultati della fase pilota attraverso testimonianze aziendali, dimostrazioni pratiche e l’intervento del Consigliere di Stato Christian Vitta. A seguire, aperitivo e networking: un’occasione per confrontarsi e approfondire il tema direttamente con i protagonisti del progetto.
Davvero pronti per il digitale? L’iscrizione obbligatoria tramite formulario su https://sicticino.ch/eventi/.
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