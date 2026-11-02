Il Monte San Salvatore chiude la stagione estiva 2026
La stagione si conclude con una partecipazione da record e importanti lavori in programma per il ristorante.
La stagione si conclude con una partecipazione da record e importanti lavori in programma per il ristorante.
PARADISO - Si conclude domenica 8 novembre la stagione estiva 2026 del Monte San Salvatore. Un'annata caratterizzata da un'affluenza superiore alle aspettative e da un traguardo significativo: all'inizio della stagione, la funicolare ha accolto il suo 20 milionesimo passeggero.
Per salutare i visitatori, domenica 8 novembre torna il tradizionale appuntamento «Funicolare e raclette a volontà», proposto al prezzo speciale di 45 franchi.
Chiusura prolungata per rinnovare il ristorante
Da lunedì 9 novembre la Funicolare Monte San Salvatore e il Ristorante Vetta resteranno chiusi per la pausa invernale, che quest'anno sarà più lunga del consueto. La riapertura è infatti prevista per sabato 13 marzo 2027.
Oltre ai regolari interventi di manutenzione della linea e delle infrastrutture, durante i mesi di chiusura verranno effettuati lavori di rinnovo del Ristorante Vetta.
La principale novità attesa per la prossima stagione riguarda la veranda del ristorante, che sarà completamente rinnovata e continuerà a offrire una vista panoramica sul Lago di Lugano.
La stagione che volge al termine lascia dunque un bilancio positivo per la società, grazie a un'affluenza superiore alle previsioni e ai numerosi momenti di incontro e convivialità organizzati sulla montagna luganese.
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