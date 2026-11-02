Il Monte San Salvatore chiude la stagione estiva 2026

Chiusura prolungata per rinnovare il ristorante

Da lunedì 9 novembre la Funicolare Monte San Salvatore e il Ristorante Vetta resteranno chiusi per la pausa invernale, che quest'anno sarà più lunga del consueto. La riapertura è infatti prevista per sabato 13 marzo 2027.

Oltre ai regolari interventi di manutenzione della linea e delle infrastrutture, durante i mesi di chiusura verranno effettuati lavori di rinnovo del Ristorante Vetta.