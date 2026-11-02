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PARADISO

Il Monte San Salvatore chiude la stagione estiva 2026

La stagione si conclude con una partecipazione da record e importanti lavori in programma per il ristorante.
Il Monte San Salvatore chiude la stagione estiva 2026
Funicolare Monte San Salvatore SA
Fonte Funicolare San Salvatore
Il Monte San Salvatore chiude la stagione estiva 2026
La stagione si conclude con una partecipazione da record e importanti lavori in programma per il ristorante.

PARADISO - Si conclude domenica 8 novembre la stagione estiva 2026 del Monte San Salvatore. Un'annata caratterizzata da un'affluenza superiore alle aspettative e da un traguardo significativo: all'inizio della stagione, la funicolare ha accolto il suo 20 milionesimo passeggero.

Per salutare i visitatori, domenica 8 novembre torna il tradizionale appuntamento «Funicolare e raclette a volontà», proposto al prezzo speciale di 45 franchi.

Chiusura prolungata per rinnovare il ristorante
Da lunedì 9 novembre la Funicolare Monte San Salvatore e il Ristorante Vetta resteranno chiusi per la pausa invernale, che quest'anno sarà più lunga del consueto. La riapertura è infatti prevista per sabato 13 marzo 2027.

Oltre ai regolari interventi di manutenzione della linea e delle infrastrutture, durante i mesi di chiusura verranno effettuati lavori di rinnovo del Ristorante Vetta.

La principale novità attesa per la prossima stagione riguarda la veranda del ristorante, che sarà completamente rinnovata e continuerà a offrire una vista panoramica sul Lago di Lugano.

La stagione che volge al termine lascia dunque un bilancio positivo per la società, grazie a un'affluenza superiore alle previsioni e ai numerosi momenti di incontro e convivialità organizzati sulla montagna luganese.

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funicolaremonte san salvatore

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