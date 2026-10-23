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Presentato il Passaporto del Ticino

Ispirato agli Eki Stamp giapponesi, il progetto unirà un passaporto cartaceo e un’app per accompagnare turisti e residenti alla scoperta del Ticino. La presentazione allo Splash & SPA è stata preceduta da un confronto sulle trasformazioni del settore turistico.
Presentato il Passaporto del Ticino
Tesori del Ticino
Fonte Tesori del Ticino
Presentato il Passaporto del Ticino
Ispirato agli Eki Stamp giapponesi, il progetto unirà un passaporto cartaceo e un’app per accompagnare turisti e residenti alla scoperta del Ticino. La presentazione allo Splash & SPA è stata preceduta da un confronto sulle trasformazioni del settore turistico.
Dal maggio 2027 un nuovo modo di scoprire e collezionare il territorio.

RIVERA-MONTECENERI - È stato presentato mercoledì sera, presso Splash & SPA, il Passaporto del Ticino, il progetto ideato da Stefano Mauri, direttore di Studio MACACO e responsabile del progetto Tesori del Ticino, e Michele Lo Nero, direttore di Business Key, organizzatori della serata. Il lancio è previsto per maggio 2027 e la stampa e la distribuzione saranno curate da Fontana Print.

Il progetto prende ispirazione dagli Eki Stamp, i timbri da collezionare che in Giappone accompagnano i viaggiatori nella scoperta del Paese. Il Passaporto del Ticino porterà questo approccio sul territorio cantonale, trasformando ogni tappa in un’occasione di esplorazione e in un ricordo da conservare.

Presentata da Stefano Mauri, l’iniziativa affiancherà al passaporto cartaceo un’app con meccaniche di gioco, sfide e premi. L’esperienza si rivolgerà sia ai turisti sia ai residenti, con particolare attenzione a coppie, famiglie e persone curiose di scoprire luoghi e storie anche al di fuori degli itinerari più conosciuti. Il passaporto diventerà così un diario personale da arricchire nel tempo, mentre la componente digitale offrirà ulteriori stimoli per proseguire l’esplorazione.

La presentazione è stata preceduta dagli interventi di Nadia Fontana Lupi, Elia Frapolli e Piero Almiento, che hanno affrontato da prospettive complementari l’evoluzione del turismo e le opportunità per il territorio.

Nadia Fontana Lupi, direttrice dell’Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio, ha illustrato il passaggio dalla promozione dei singoli prodotti alla gestione dell’esperienza complessiva dell’ospite. Al centro del suo contributo, la collaborazione tra operatori, l’impiego dei dati e l’attenzione alla sostenibilità come elementi per generare valore duraturo per visitatori e comunità locali.

Elia Frapolli, consulente turistico indipendente ed ex direttore di Ticino Turismo, ha ripercorso lo sviluppo del turismo ticinese e le trasformazioni che ne influenzano il futuro. Tra i temi affrontati, la ricerca di autenticità, l’interesse per le località meno frequentate e la crescente attenzione alla qualità delle esperienze. Ha inoltre evidenziato come il gioco possa coinvolgere i visitatori e accompagnarli verso luoghi che una visita tradizionale rischierebbe di lasciare inesplorati.

Piero Almiento, docente di Marketing e Management Turistico SDA Bocconi e consulente presso Almiento & Partners, ha approfondito il ruolo delle esperienze nella creazione di valore economico diffuso. Il suo intervento ha sottolineato l’importanza di fare rete e di valutare il successo turistico anche attraverso la permanenza dei visitatori, la spesa sul territorio e la soddisfazione dei residenti.

In questo contesto si inserisce il Passaporto del Ticino: una proposta che punta a collegare luoghi ed esperienze, stimolare nuove visite e costruire un legame tra le persone e il territorio. Il percorso verso il lancio di maggio 2027 prevede il coinvolgimento di realtà interessate a partecipare come tappe, partner e sponsor.

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passaporto del ticinoticinoturismo

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