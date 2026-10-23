Presentato il Passaporto del Ticino

Presentata da Stefano Mauri, l’iniziativa affiancherà al passaporto cartaceo un’app con meccaniche di gioco, sfide e premi. L’esperienza si rivolgerà sia ai turisti sia ai residenti, con particolare attenzione a coppie, famiglie e persone curiose di scoprire luoghi e storie anche al di fuori degli itinerari più conosciuti. Il passaporto diventerà così un diario personale da arricchire nel tempo, mentre la componente digitale offrirà ulteriori stimoli per proseguire l’esplorazione.



La presentazione è stata preceduta dagli interventi di Nadia Fontana Lupi, Elia Frapolli e Piero Almiento, che hanno affrontato da prospettive complementari l’evoluzione del turismo e le opportunità per il territorio.

