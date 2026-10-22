Alla Splash & SPA Tamaro torna il Pool Party Family
Un pomeriggio di festa in acqua dedicato a tutta la famiglia, l'appuntamento è per il prossimo 14 novembre.
RIVERA - Sabato 14 novembre 2026, Splash & Spa Tamaro invita grandi e piccoli a vivere un pomeriggio speciale tra acqua, musica e animazione, per condividere momenti di divertimento in un’atmosfera di festa.
Un pomeriggio diverso dal solito, in cui il divertimento si vive insieme, tra piscine, scivoli musica e animazione.
Sabato 14 novembre torna il Pool Party Family alla Splash & Spa Tamaro, un appuntamento pensato per regalare alle famiglie un’esperienza all’insegna della spensieratezza e del divertimento.
Dalle 14.00 alle 18.00, il parco acquatico si animerà con musica, intrattenimento e giochi in collaborazione con Radio Ticino ed Explosion.
Un pomeriggio da vivere insieme
Il Pool Party Family propone un modo diverso di vivere Splash & Spa Tamaro, trasformando un pomeriggio al parco acquatico in un’esperienza ancora più coinvolgente. Tra momenti di animazione, musica e divertimento, grandi e piccoli potranno condividere una giornata speciale, all’insegna della convivialità.
Biglietti e prevendita
Per il Pool Party Family sono previste tariffe speciali in prevendita fino a venerdì 13 novembre 2026, per gli ingressi Splash della durata di quattro ore:
- CHF 19.– per ragazzi dai 6 ai 15 anni
- CHF 29.– per adulti dai 16 anni
- Ingresso gratuito per bambini da 0 a 5 anni
Il giorno dell’evento sarà possibile acquistare i biglietti alle tariffe da listino.
I biglietti a prezzo speciale possono essere acquistati online qui: Splash & Spa: Eventi e Offerte - 14 novembre - Pool Party
Data: sabato 14 novembre 2026
Orario: dalle 14.00 alle 18.00
Luogo: Splash & Spa Tamaro, Via Campagnole 1, 6802 Rivera-Monteceneri
Biglietti e informazioni: Pool Party – Splash & Spa Tamaro
Le condizioni di partecipazione per i minorenni e tutte le informazioni aggiornate sono consultabili sul sito ufficiale.
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