Alla Splash & SPA Tamaro torna il Pool Party Family

Data: sabato 14 novembre 2026

Orario: dalle 14.00 alle 18.00

Luogo: Splash & Spa Tamaro, Via Campagnole 1, 6802 Rivera-Monteceneri

Biglietti e informazioni: Pool Party – Splash & Spa Tamaro



Le condizioni di partecipazione per i minorenni e tutte le informazioni aggiornate sono consultabili sul sito ufficiale.