“Tenero Folk” torna ad animare il Centro Tenero
Dal 1 al 14 ottobre, il centro commerciale si tinge... di autunno, alla scoperta dei valori del nostro territorio.
TENERO - Dall'1 al 14 ottobre il Centro commerciale di Tenero propone il tradizionale appuntamento autunnale del TENERO FOLK.
Costumi, usanze, folclore e tradizioni della nostra Regione sono il tema centrale dell'evento. In collaborazione con il Gruppo Costumi Chironichesi, con il Gruppo Trattori d'epoca del Ticino, con i moduli didattici ed interattivi della Fondazione del Piano di Magadino, con l'esposizione "La Memoria dei Ghiacciai", con la mostra "Muralto in 100 immagini" e con Delea Vini e la sua esposizione della cultura vinicola; nel Centro si respirerà aria di festa e di folclore! Oltre al ricco programma, ci sarà un bocciodromo, intrattenimento musicale folcloristico, diverse attività kids club a tema e assaggini nostrani.
Partecipa inoltre al ricco concorso che mette in palio 1 Bicicletta Merida Big.Nine TR 600, 1 Tosaerba a batteria Honda HRG 466 XB, 1 Robot tagliaerba Honda Miimo HRM 40E, 15 Macchine Nespresso Vertuo con capsule incluse, 10 Pacchetti per 4 adulti alle Isole di Bris- sago, 10 Buoni ingresso Splash & Spa, un valore complessivo di oltre CHF 10'000.-
Il programma completo lo trovate cliccando qui
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