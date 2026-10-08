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TENERO

“Tenero Folk” torna ad animare il Centro Tenero

Dal 1 al 14 ottobre, il centro commerciale si tinge... di autunno, alla scoperta dei valori del nostro territorio.
“Tenero Folk” torna ad animare il Centro Tenero
Centro Tenero
Fonte Centro Tenero
“Tenero Folk” torna ad animare il Centro Tenero
Dal 1 al 14 ottobre, il centro commerciale si tinge... di autunno, alla scoperta dei valori del nostro territorio.

TENERO - Dall'1 al 14 ottobre il Centro commerciale di Tenero propone il tradizionale appuntamento autunnale del TENERO FOLK.

Costumi, usanze, folclore e tradizioni della nostra Regione sono il tema centrale dell'evento. In collaborazione con il Gruppo Costumi Chironichesi, con il Gruppo Trattori d'epoca del Ticino, con i moduli didattici ed interattivi della Fondazione del Piano di Magadino, con l'esposizione "La Memoria dei Ghiacciai", con la mostra "Muralto in 100 immagini" e con Delea Vini e la sua esposizione della cultura vinicola; nel Centro si respirerà aria di festa e di folclore! Oltre al ricco programma, ci sarà un bocciodromo, intrattenimento musicale folcloristico, diverse attività kids club a tema e assaggini nostrani.

Partecipa inoltre al ricco concorso che mette in palio 1 Bicicletta Merida Big.Nine TR 600, 1 Tosaerba a batteria Honda HRG 466 XB, 1 Robot tagliaerba Honda Miimo HRM 40E, 15 Macchine Nespresso Vertuo con capsule incluse, 10 Pacchetti per 4 adulti alle Isole di Bris- sago, 10 Buoni ingresso Splash & Spa, un valore complessivo di oltre CHF 10'000.-

Il programma completo lo trovate cliccando qui


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