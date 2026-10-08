“Tenero Folk” torna ad animare il Centro Tenero

Costumi, usanze, folclore e tradizioni della nostra Regione sono il tema centrale dell'evento. In collaborazione con il Gruppo Costumi Chironichesi, con il Gruppo Trattori d'epoca del Ticino, con i moduli didattici ed interattivi della Fondazione del Piano di Magadino, con l'esposizione "La Memoria dei Ghiacciai", con la mostra "Muralto in 100 immagini" e con Delea Vini e la sua esposizione della cultura vinicola; nel Centro si respirerà aria di festa e di folclore! Oltre al ricco programma, ci sarà un bocciodromo, intrattenimento musicale folcloristico, diverse attività kids club a tema e assaggini nostrani.