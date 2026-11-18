Tombola a bordo: il divertimento viaggia sulla Centovallina
Il 28 novembre appuntamento siglato FART in collaborazione con Radio Ticino
LOCARNO - Una tombola decisamente fuori dal comune, tra premi, animazione, castagne e panorami autunnali. FART, in collaborazione con Radio Ticino, presenta “Tombola a bordo”, una nuova esperienza che il 28 novembre trasformerà il viaggio sulla Centovallina in un pomeriggio di gioco e convivialità, con una piacevole sosta al Centro eventi di Camedo.
L'appuntamento è per il 28 novembre e prende il via alla stazione di Locarno, dove i partecipanti riceveranno le cartelle della tombola prima di salire a bordo di un nuovo treno della Centovallina. Durante il viaggio verso Camedo, tra scorci panoramici e animazione, si svolgeranno i primi due giri di tombola, ciascuno con tre quintine e due tombole in palio.
Una pausa tra castagne e convivialità
Il divertimento proseguirà a Camedo, dove il nuovo Centro eventi FART accoglierà i partecipanti per una pausa dal sapore autunnale. Ad attenderli ci saranno una porzione di castagne e una bevanda a scelta tra vin brulé e cioccolata calda, preparate da Marunàtt 2.0.
Alle 16.30 il treno ripartirà in direzione di Locarno. Il viaggio di ritorno offrirà l'occasione per gli ultimi due giri di tombola, completando un pomeriggio all'insegna del divertimento, della condivisione e della scoperta del territorio.
Informazioni pratiche
Il ritrovo è previsto alle 13.15 alla stazione di Locarno, con partenza alle 13.58. Dopo la sosta a Camedo, il rientro a Locarno è previsto alle 17.48.
La tariffa comprende il viaggio di andata e ritorno Locarno-Camedo, le cartelle e la partecipazione ai quattro giri di tombola, una porzione di 150 grammi di castagne e una bevanda a scelta tra vin brulé e cioccolata calda.
Sono previste tariffe dedicate alle famiglie, a partire da CHF 110.– per un adulto e un bambino presso la biglietteria FART. Ulteriori informazioni e dettagli: vigezzinacentovalli.ch
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