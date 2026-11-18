L'appuntamento è per il 28 novembre e prende il via alla stazione di Locarno, dove i partecipanti riceveranno le cartelle della tombola prima di salire a bordo di un nuovo treno della Centovallina. Durante il viaggio verso Camedo, tra scorci panoramici e animazione, si svolgeranno i primi due giri di tombola, ciascuno con tre quintine e due tombole in palio.