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I nuovi partner per l'ospitalità a San Bernardino Swiss Alps

Il progetto (di successo) per il rilancio della località grigionese entra in una nuova fase.
I nuovi partner per l'ospitalità a San Bernardino Swiss Alps
San Bernardino Swiss Alps
Fonte San Bernardino Swiss Alps
I nuovi partner per l'ospitalità a San Bernardino Swiss Alps
Il progetto (di successo) per il rilancio della località grigionese entra in una nuova fase.

MESOCCO (GR) - San Bernardino Swiss Alps rafforza l’ospitalità del villaggio attraverso accordi con operatori specializzati nella gestione alberghiera e nella ristorazione. Dopo tre anni di gestione diretta da parte del gruppo di Stefano Artioli, che hanno permesso di riattivare strutture e servizi, la destinazione entra in una nuova fase di crescita.

L’aumento dell’85% dei pernottamenti invernali, così come gli ottimi numeri della stagione estiva 2026 e un Natale che si avvia verso il tutto esaurito, testimoniano una domanda in espansione e un’offerta sempre più qualificata.

Essence Hotels prenderà in gestione dal 1° dicembre il Brocco & Posta Hotel e Lodge e il rinnovato Hotel Ravizza, insieme ai rispettivi ristoranti. Il gruppo alberghiero, nato in Italia e presente con strutture in Toscana, Sicilia e a Zanzibar, sviluppa un modello di ospitalità attento all’identità dei luoghi, alla cura del servizio e al benessere.

La sua esperienza nella gestione di hotel e resort contribuirà a valorizzare due indirizzi simbolo di San Bernardino, proseguendo il percorso di crescita del Brocco & Posta e la riapertura dell’Hotel Ravizza, storico albergo del villaggio che tornerà ad accogliere gli ospiti come quattro stelle nell’anno dei suoi duecento anni.

A partire dall’inverno 2026/2027, Spaghetti Gastro Group gestirà invece il Bistrot Central e il nuovo La Tavolata, ristorante di cucina italiana e pizzeria presso la Residenza Albarella. Realtà a conduzione familiare con oltre 25 locali in Ticino, il gruppo riunisce ristoranti, caffetterie e locali di ritrovo con proposte differenti, dalla cucina mediterranea alle specialità regionali e internazionali.

Il Bistrot Central riaprirà il 28 novembre 2026, conservando il proprio carattere di punto d’incontro del paese: caffetteria e proposte per una pausa durante il giorno, carni alla griglia e fondue per la sera. La Tavolata arricchirà invece il ritorno di Albarella con una proposta dedicata ai sapori italiani e al piacere della convivialità.

Infine, la collaborazione con Happy.Rentals, avviata nell’estate 2026, riguarda la gestione degli appartamenti turistici San Bernardino Alpine Apartments. Con sede a Lugano, un ufficio a Locarno e una rete di oltre 45 uffici locali, Happy.Rentals è una società internazionale attiva dal 2007, specializzata nella gestione professionale e nella commercializzazione di case e appartamenti per vacanze in diverse destinazioni europee, comprese località alpine.

La società affianca i proprietari nella messa a reddito dei loro immobili attraverso la promozione sui mercati internazionali, la gestione delle prenotazioni e il supporto operativo di team e professionisti locali. L’assistenza agli ospiti, dalla prenotazione alla partenza, completa il servizio di gestione.

La collaborazione con San Bernardino Swiss Alps punta a valorizzare l’offerta di appartamenti turistici della destinazione, contribuendo a «scaldare i letti freddi» e a favorire i soggiorni durante tutto l’anno.

L’ingresso dei nuovi gestori consentirà al gruppo guidato da Stefano Artioli di concentrarsi sullo sviluppo della fase 1, prevista nel periodo 2027-2032 e al centro della quale vi è Acuforta, un complesso con hotel a cinque stelle, residenze e un’area termale e benessere aperta al pubblico.

Il programma di sviluppo comprende inoltre le nuove residenze del complesso Le Terrazze, il potenziamento del comprensorio di Confin, insieme all’ampliamento dei servizi e delle esperienze per gli ospiti.

Ad anticipare questa evoluzione nasce Alpina Spa Wellness, la nuova area benessere di 700 metri quadrati che aprirà nella Residenza Albarella nell’arco del 2027. Aperta al pubblico, proporrà esperienze dedicate ad adulti, famiglie e bambini, introducendo un’offerta orientata al benessere e alla rigenerazione.

La sua apertura darà un contributo concreto alla crescita di San Bernardino, creando nuove ragioni di soggiorno anche al di fuori delle stagioni tradizionali e anticipando la vocazione wellness che troverà espressione nel progetto Acuforta.

San Bernardino Swiss Alps resta quindi il riferimento comune di questo percorso, coordinando una visione di destinazione nella quale ogni partner contribuisce con la propria professionalità. Le nuove collaborazioni permetteranno di sviluppare relazioni locali, nazionali e internazionali, rafforzando l’attrattività e la qualità dell’offerta turistica di San Bernardino nel suo insieme.

«Vogliamo affermare San Bernardino come la destinazione di montagna svizzera di lingua italiana», dichiara Stefano Artioli. «Un’identità che si esprime nella cura dell’ospitalità, nel piacere della convivialità e in esperienze gastronomiche capaci di diventare esse stesse una ragione di soggiorno. Le collaborazioni con partner specializzati ci permettono di valorizzare pienamente le nostre strutture e arricchire i contenuti del progetto, elevando la qualità dell’accoglienza. San Bernardino Swiss Alps continuerà a unire competenze e relazioni per elevare il livello turistico della destinazione, mantenendo un legame concreto con il territorio e la sua comunità, offrendo agli ospiti nuove ragioni per scegliere San Bernardino e tornare a viverla in ogni stagione».

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