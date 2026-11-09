I nuovi partner per l'ospitalità a San Bernardino Swiss Alps

«Vogliamo affermare San Bernardino come la destinazione di montagna svizzera di lingua italiana», dichiara Stefano Artioli. «Un’identità che si esprime nella cura dell’ospitalità, nel piacere della convivialità e in esperienze gastronomiche capaci di diventare esse stesse una ragione di soggiorno. Le collaborazioni con partner specializzati ci permettono di valorizzare pienamente le nostre strutture e arricchire i contenuti del progetto, elevando la qualità dell’accoglienza. San Bernardino Swiss Alps continuerà a unire competenze e relazioni per elevare il livello turistico della destinazione, mantenendo un legame concreto con il territorio e la sua comunità, offrendo agli ospiti nuove ragioni per scegliere San Bernardino e tornare a viverla in ogni stagione».