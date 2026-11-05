Il Monte Brè continua a vivere anche in inverno

La Funicolare continuerà quindi ad accompagnare residenti e visitatori sul Monte Brè anche durante i mesi invernali. Il servizio sarà garantito anche durante le festività, a eccezione del 25 dicembre, mentre la chiusura annuale è prevista dall’11 gennaio al 12 febbraio 2027.

Anche in questa stagione, il Monte Brè offre diverse opportunità per trascorrere una giornata all’aria aperta e vivere la montagna a pochi passi dalla città. La vetta rimane una meta ideale per una passeggiata o un’escursione lungo i sentieri, ma anche per un’uscita in mountain bike, con la possibilità di noleggiarla direttamente in vetta. E per concedersi una pausa golosa in quota, l’Osteria Funicolare è aperta tutti i giorni dalle 09:00 alle 17:00, mentre la cucina rimane aperta con orario continuato dalle 11:00 alle 16:00.