Il Monte Brè continua a vivere anche in inverno
LUGANO - Con l’arrivo della stagione autunnale e invernale, cambia l’orario della Funicolare Monte Brè. Dal 1° novembre 2026, la seconda sezione Suvigliana-Monte Brè è attiva ogni giorno dalle 09.00 alle 17.00, con una corsa ogni 30 minuti, mentre la prima sezione Cassarate-Suvigliana circola dalle 07:00 alle 21:00, con una corsa ogni 15 minuti.
La Funicolare continuerà quindi ad accompagnare residenti e visitatori sul Monte Brè anche durante i mesi invernali. Il servizio sarà garantito anche durante le festività, a eccezione del 25 dicembre, mentre la chiusura annuale è prevista dall’11 gennaio al 12 febbraio 2027.
Anche in questa stagione, il Monte Brè offre diverse opportunità per trascorrere una giornata all’aria aperta e vivere la montagna a pochi passi dalla città. La vetta rimane una meta ideale per una passeggiata o un’escursione lungo i sentieri, ma anche per un’uscita in mountain bike, con la possibilità di noleggiarla direttamente in vetta. E per concedersi una pausa golosa in quota, l’Osteria Funicolare è aperta tutti i giorni dalle 09:00 alle 17:00, mentre la cucina rimane aperta con orario continuato dalle 11:00 alle 16:00.
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