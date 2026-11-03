Sacher o delizie di casa Splendide?

Un’ampia selezione di tè provenienti da tutto il mondo, specialità dolci e salate preparate ogni giorno dai Pastry Chef dello Splendide e poi una versione inconsueta e ugualmente deliziosa dell’Original Sacher-Torte proposta in versione cubica: non manca nulla per trasformare il pomeriggio invernale a Lugano in un’esperienza per very gourmand.