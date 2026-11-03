Sacher o delizie di casa Splendide?
Nuova stagione per l’appuntamento del pomeriggio che tiene compagnia ai luganesi da oltre un secolo. In esclusiva per il Ticino, torna un’icona della pasticceria mondiale, l’Original Sacher-Torte.
LUGANO - Non è una vera e propria sfida, ma una golosa opportunità per chi ama le cose buone.
A dividersi la scena pomeridiana all’Hotel Splendide Royal di Lugano saranno le delizie create dalla brigata di pasticceri dell’albergo, ma anche una delle torte più conosciute e amate al mondo: l’Original Sacher-Torte, direttamente da Vienna.
L’appuntamento con il tè all’inglese, proposto nel salone principale in stile Belle Epoque dello Splendide da oltre un secolo, partirà il 15 novembre e terrà compagnia ai luganesi fino a primavera.
Atmosfera ottocentesca, il suono magico di un’arpa ogni sabato e domenica, un servizio d’antan che trasporta gli ospiti in un’atmosfera fuori dal tempo, per un’esperienza sospesa tra passato e presente.
Un’ampia selezione di tè provenienti da tutto il mondo, specialità dolci e salate preparate ogni giorno dai Pastry Chef dello Splendide e poi una versione inconsueta e ugualmente deliziosa dell’Original Sacher-Torte proposta in versione cubica: non manca nulla per trasformare il pomeriggio invernale a Lugano in un’esperienza per very gourmand.
E per chi volesse portare a casa un assaggio dello storico dessert, allo Splendide si potranno acquistare le torte viennesi ogni giorno, per regalare e regalarsi il piacere di una vera e propria icona da gustare.
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