Lavorare nel lusso? A Melide arrivano nuove opportunità

Le opportunità professionali

Il Career Day permetterà ai partecipanti di conoscere le opportunità di carriera offerte dai due alberghi a cinque stelle del gruppo: lo Swiss Diamond Hotel Lake Lugano di Vico Morcote e lo Swiss Diamond Boutique Hotel La Romantica di Melide.

Durante la giornata sarà possibile sostenere colloqui con i rappresentanti delle strutture, presentare il proprio profilo professionale e approfondire le possibilità di impiego nei diversi reparti: dalla ristorazione alla cucina, dal ricevimento all'housekeeping, fino ai servizi wellness e alle altre aree operative.