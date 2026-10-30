Lavorare nel lusso? A Melide arrivano nuove opportunità
Il Career Day del 17 novembre offre colloqui e incontri diretti tra professionisti dell'hotellerie di lusso e responsabili delle strutture Swiss Diamond Hotels.
Il Career Day del 17 novembre offre colloqui e incontri diretti tra professionisti dell'hotellerie di lusso e responsabili delle strutture Swiss Diamond Hotels.
MELIDE - Una giornata dedicata alle opportunità di lavoro nel settore alberghiero di lusso. Martedì 17 novembre 2026, lo Swiss Diamond Boutique Hotel La Romantica di Melide ospiterà la seconda edizione del Career Day organizzato da Swiss Diamond Hotels Lake Lugano.
Dopo la prima edizione, l'iniziativa torna con l'obiettivo di diventare un appuntamento fisso per i professionisti dell'ospitalità in Ticino, favorendo l'incontro diretto tra candidati qualificati e rappresentanti delle strutture alberghiere.
Le opportunità professionali
Il Career Day permetterà ai partecipanti di conoscere le opportunità di carriera offerte dai due alberghi a cinque stelle del gruppo: lo Swiss Diamond Hotel Lake Lugano di Vico Morcote e lo Swiss Diamond Boutique Hotel La Romantica di Melide.
Durante la giornata sarà possibile sostenere colloqui con i rappresentanti delle strutture, presentare il proprio profilo professionale e approfondire le possibilità di impiego nei diversi reparti: dalla ristorazione alla cucina, dal ricevimento all'housekeeping, fino ai servizi wellness e alle altre aree operative.
A chi si rivolge l'iniziativa
La partecipazione è riservata a professionisti con comprovata esperienza lavorativa in alberghi di lusso a cinque stelle e referenze verificabili. L'evento si rivolge quindi a candidati già qualificati, interessati a nuove opportunità di crescita professionale in un contesto alberghiero internazionale.
L'iniziativa punta a superare le modalità tradizionali di selezione del personale, offrendo ai candidati la possibilità di confrontarsi direttamente con i responsabili aziendali.
Un appuntamento destinato a ripetersi
Con questa seconda edizione, Swiss Diamond Hotels Lake Lugano intende consolidare il Career Day come occasione di incontro tra il settore alberghiero di lusso e il mercato del lavoro ticinese.
Il progetto si inserisce nella strategia del Cluster General Manager Canio Sabia, che attribuisce un ruolo centrale alla qualità del servizio, alla professionalità e allo sviluppo delle risorse umane nelle due strutture.
L'organizzazione è curata con il coinvolgimento della Cluster HR Manager Annalisa Pizzimenti, responsabile delle attività di selezione e valorizzazione dei talenti all'interno del gruppo.
L'obiettivo è dare continuità all'iniziativa, creando un appuntamento ricorrente capace di attrarre professionisti qualificati e rafforzare il legame tra le due strutture alberghiere e il territorio ticinese.
Come partecipare
I colloqui si svolgeranno su appuntamento, con prenotazione online. I candidati potranno scegliere autonomamente la fascia oraria preferita attraverso la piattaforma dedicata, disponibile all'indirizzo careerdayswissdiamond.setmore.com.
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di curriculum vitae aggiornato e delle relative referenze professionali, necessarie per documentare l'esperienza maturata nel settore alberghiero.
Il Career Day si terrà martedì 17 novembre 2026 presso lo Swiss Diamond Boutique Hotel La Romantica di Melide.
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