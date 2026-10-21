Le bollicine ticinesi conquistano Falstaff: 93 punti al Quaranta di Tamborini

TAMBORINI CARLO SA

Fondata nel 1944, Tamborini Carlo SA è una realtà vitivinicola ticinese con sede a Lamone, oggi proprietaria e conduttrice di circa 25 ettari di vigneti distribuiti in diverse aree del Cantone. Con una produzione annua di circa 800.000 bottiglie, l’azienda propone un’ampia gamma di vini, dalle interpretazioni del Merlot ticinese alle bollicine, fino a varietà internazionali e vitigni resistenti.



Nel corso di oltre ottant’anni di attività, Tamborini ha affiancato alla valorizzazione del territorio un percorso di ricerca e innovazione, mantenendo una particolare attenzione alla sostenibilità e alla qualità lungo l’intero processo produttivo. I suoi vini sono destinati sia al mercato svizzero sia a quello internazionale.