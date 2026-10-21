Le bollicine ticinesi conquistano Falstaff: 93 punti al Quaranta di Tamborini
Ottimo risultato per i vini della cantina luganese che ha raccolto l'encomio dell'apprezzata rivista enogastronomica.
Ottimo risultato per i vini della cantina luganese che ha raccolto l'encomio dell'apprezzata rivista enogastronomica.
LAMONE - Tre bollicine, tre punteggi e un risultato che parla da sé.
Quaranta, Venti e Vallombrosa Blanc de Blancs (ValloBrut) hanno conquistato rispettivamente 93, 91 e 90 punti nelle degustazioni di Falstaff, prestigiosa rivista internazionale dedicata al vino, alla gastronomia e al mondo del gusto.
Un riconoscimento particolarmente significativo perché interessa tre etichette dalle caratteristiche differenti, mostrando come il mondo delle bollicine possa declinarsi attraverso interpretazioni, stili e personalità diverse.
A distinguersi maggiormente è Quaranta SanZeno Pas Dosé Metodo Classico, che con 93 punti si posiziona ai vertici della valutazione. Il risultato sottolinea la struttura e la complessità di una bollicina pensata per esprimere carattere e profondità, senza rinunciare alla finezza che accompagna il perlage.
Venti SanZeno Pas Dosé Metodo Classico raggiunge invece 91 punti, confermando una personalità distinta e un profilo capace di coniugare immediatezza ed eleganza. Con 90 punti, Vallombrosa Blanc de Blancs (ValloBrut) completa il tris, portando anche una proposta più orientata alla convivialità oltre la soglia dei 90 punti.
Il valore di una valutazione internazionale
Il risultato arriva da Falstaff, una delle principali realtà editoriali internazionali nel panorama enogastronomico dell'area germanofona. Nata in Austria e oggi presente anche in Germania e Svizzera, la testata dedica ampio spazio al vino attraverso degustazioni, recensioni e valutazioni di etichette provenienti dalle principali regioni vitivinicole.
Per una realtà ticinese, confrontarsi con una piattaforma editoriale di questo respiro significa portare le proprie interpretazioni del vino all'attenzione di un pubblico internazionale e, soprattutto, misurarsi con una critica specializzata che guarda al vino al di là dei confini del territorio di produzione.
Il risultato ottenuto dalle tre bollicine evidenzia inoltre un aspetto interessante: non un'unica etichetta premiata, ma tre vini capaci di distinguersi con punteggi consecutivi di 93, 91 e 90 punti.
Un piccolo dettaglio numerico che, nel mondo del vino, non è affatto secondario.
Tre modi di brindare
Quaranta, Venti e ValloBrut rappresentano tre interpretazioni differenti delle bollicine
proposte da Tamborini. Tre vini da occasioni diverse, ma accomunati dalla volontà di
portare nel calice un'espressione precisa e riconoscibile.
93 punti. 91 punti. 90 punti.
Tre numeri che trasformano un brindisi in una buona notizia da condividere.
TAMBORINI CARLO SA
Fondata nel 1944, Tamborini Carlo SA è una realtà vitivinicola ticinese con sede a Lamone, oggi proprietaria e conduttrice di circa 25 ettari di vigneti distribuiti in diverse aree del Cantone. Con una produzione annua di circa 800.000 bottiglie, l’azienda propone un’ampia gamma di vini, dalle interpretazioni del Merlot ticinese alle bollicine, fino a varietà internazionali e vitigni resistenti.
Nel corso di oltre ottant’anni di attività, Tamborini ha affiancato alla valorizzazione del territorio un percorso di ricerca e innovazione, mantenendo una particolare attenzione alla sostenibilità e alla qualità lungo l’intero processo produttivo. I suoi vini sono destinati sia al mercato svizzero sia a quello internazionale.
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