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Cantina alla Maggia premiata a Losanna: ora la sfida mondiale in Nuova Zelanda

Il premio apre nuove prospettive internazionali per l'enoturismo cantonale e celebra l'eccellenza territoriale della regione.
Cantina alla Maggia premiata a Losanna: ora la sfida mondiale in Nuova Zelanda
Ticinowine
Cantina alla Maggia premiata a Losanna: ora la sfida mondiale in Nuova Zelanda
Il premio apre nuove prospettive internazionali per l'enoturismo cantonale e celebra l'eccellenza territoriale della regione.

ASCONA - Un prestigioso riconoscimento per l'enoturismo ticinese. Cantina alla Maggia di Ascona si è aggiudicata uno dei sei premi "Regional Best Of Wine Tourism" 2027, assegnati oggi, venerdì 9 ottobre, durante una cerimonia a Losanna. A conquistare la giuria è stato il progetto "L'Alchimia del Gusto", premiato nella categoria Servizi/Organizzazione.

Il riconoscimento rappresenta un importante risultato per la cantina asconese e per il settore enoturistico ticinese. Cantina alla Maggia entra infatti nel gruppo dei sei vincitori che rappresenteranno la Svizzera al concorso internazionale "Global Best Of Wine Tourism", in programma il prossimo 22 ottobre in Nuova Zelanda.

Un'esperienza tra vino e gastronomia
Il progetto premiato, "L'Alchimia del Gusto", propone un'esperienza che combina la scoperta del vino con le specialità del territorio, culminando in un risotto preparato con riso di produzione propria.

Grande la soddisfazione della direttrice di Cantina alla Maggia, Guendalina Rampazzi, presente alla premiazione: «Sono molto fiera di questo riconoscimento, che dedico a tutto il team della Cantina alla Maggia e di Terreni alla Maggia. “L’Alchimia del Gusto” unisce la nostra passione per il vino e si conclude con un risotto di nostra produzione: un modo innovativo e coinvolgente di raccontare e far vivere l’eccellenza del nostro territorio».

«Una straordinaria opportunità per il Ticino»
Il premio è stato accolto con entusiasmo anche da Ticinowine / Swiss Wine Ticino, che vede nel successo della cantina asconese una conferma delle potenzialità dell'enoturismo cantonale.

«Siamo davvero felici e orgogliosi di questo importante riconoscimento! Complimenti di cuore a Guendalina Rampazzi e a tutto il team di Cantina alla Maggia per questo prestigioso premio», dichiara il direttore Ivan Trezzini.

«Un successo che testimonia non solo l'eccellenza delle nostre aziende, ma anche la qualità e la grande crescita dell'enoturismo in Ticino. Un settore ricco di potenziale, che rappresenta una straordinaria opportunità per le nostre cantine e per l'intero comparto turistico, valorizzando insieme il patrimonio vitivinicolo, gastronomia, territorio ed esperienze».

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