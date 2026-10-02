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SwissAccounting Svizzera Italiana celebra i neodiplomati

La premiazione durante la 60ª Assemblea generale ordinaria a Melide. Riconfermato il Comitato uscente.
SwissAccounting Svizzera Italiana celebra i neodiplomati
SwissAccounting Svizzera Italiana
Fonte SwissAccounting Svizzera Italiana
SwissAccounting Svizzera Italiana celebra i neodiplomati
La premiazione durante la 60ª Assemblea generale ordinaria a Melide. Riconfermato il Comitato uscente.

MELIDE - Si è svolta presso lo Swiss Diamond Boutique Hotel La Romantica di Melide la 60ª Assemblea generale ordinaria di SwissAccounting Svizzera Italiana. L’Associazione, che conta oggi 847 soci, ha premiato i neodiplomati della sessione d’esami 2026 e ha trattato i principali temi assembleari.

In apertura dell’Assemblea sono stati premiati i neodiplomati della sessione d’esami 2026. I risultati sono stati i seguenti:

Quattro candidati hanno conseguito il Diploma federale di Esperta/Esperto in finanza e controlling:

Moro Ludovico (con la migliore media, premio offerto da Progel SA - Manno)
Bosisio Nicolò
Butti Fiorella Cristina
Ferraro Giuseppe

Quarantotto candidati hanno superato l’esame per l’Attestato federale di Specialista in finanza e contabilità.
Le tre migliori medie sono state conseguite da Ana Maria Stan, Federico Vernavà e Francesca Carrara premiati da BancaStato.

Hanno inoltre conseguito l’Attestato federale di Specialista in finanza e contabilità:

Allevato Ivan Giuseppe
Arigoni Sonia Raissa
Bellissimo Vincenzo
Beretta Milo Martino
Bianco Maselli Nicola
Bortolin Tecla
Conti Jessica
Costantino Alessia
D'Amuri Yuliya
Danesi Anna
Da Silva Terra Gabriel
Dell'Era Gioele
Denti Lidia
Fabbri Etienne
Fagone Jessica
Fenini Daniele
Ferrari Vanaina
Ferreira Fabio
Ghioldi Nicolò
Guscetti Cristina
Kösker Yohan
Krupic Ivan
Kurnaz Hatice
Malaguti Patrizia
Malinverno Erica
Matijevic Danijel
Mele Roberta
Miljanovic Dana
Modica Agnello Alessandro
Mozzetti Killian
Mustafa Flakron
Orsi Francesca
Pedrazzi Maryna
Petazzi Marco
Ponti Valerie
Ricci Ludovico
Ruberto Antonio
Sansossio Kaila
Santillo Gianluca
Santini Alice
Scrimieri Chiara
Tamagni Sofia
Tiozzo Alessandro
Trendafilova Snezana
Zurini Chiara Tiziana

Il Comitato e i soci si congratulano con tutti i neopromossi e con la Scuola SwissAccounting Svizzera Italiana, che propone i propri corsi a Lugano-Trevano.

Il Comitato ha inoltre informato i presenti che, dal 1° ottobre 2026, è stata modificata la Legge Federale sulla Formazione Professionale (LFPr) che permette a chi possiede il titolo di Esperta/Esperto in finanza e controlling di affiancare la dicitura «Professional Master», mentre chi possiede l’Attestato federale di Specialista in finanza e contabilità può utilizzare la dicitura «Professional Bachelor».

Nel corso dell’assemblea sono state presentate le attività svolte dai singoli membri del Comitato durante l’ultimo esercizio.

L’Assemblea ha riconfermato il Comitato uscente nella seguente composizione:
Il Comitato è composto da Kevin Kaufmann, presidente; Ines Guarisco, vicepresidente; e dai membri Vincenza Bianchi, Sergio Bizzozero, Fabiano Bonardi, Alessandro Gottardi e Fabrizio Ruscitti.

La 60ª Assemblea generale ordinaria si è conclusa con un aperitivo e una cena conviviale.

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