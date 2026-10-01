IRAGNA
Apre Universal Dancing: ristorante, musica e ospitalità in un unico spazio
Si parte venerdì 2 ottobre
UNIVERSAL DANCING
Apre Universal Dancing: ristorante, musica e ospitalità in un unico spazio
Si parte venerdì 2 ottobre
IRAGNA - Un nuovo punto d'incontro apre le porte a Iragna. Venerdì 2 ottobre è prevista l'apertura dell'Universal Dancing, locale in via della Pietra 55 che riunisce ristorazione, musica, divertimento e possibilità di pernottamento.
La nuova struttura si presenta come uno spazio nel quale mangiare, bere, ballare, rilassarsi e dormire, con parcheggio gratuito a disposizione della clientela. Il team dell'Universal Dancing punta così a concentrare in un unico luogo cucina, intrattenimento e ospitalità.
Per informazioni è possibile contattare i numeri 076 842 16 76 e 091 788 86 41.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE AZIENDE TICINESI INFORMANO
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!