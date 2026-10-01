Dona i tuoi vecchi occhiali, sostieni un’iniziativa solidale e ricevi un buono

Per tutto il mese di ottobre, in occasione dei suoi 60 anni, l’Associazione degli Ottici del Canton Ticino (AOT) ha scelto di celebrare questo importante traguardo con una campagna rivolta a tutta la popolazione della Svizzera italiana. Un’iniziativa semplice, che parte da un oggetto comune a molte persone e lo trasforma in un’occasione di solidarietà e di attenzione alla propria salute visiva.



Un vecchio occhiale per fare del bene

