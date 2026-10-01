Dona i tuoi vecchi occhiali, sostieni un’iniziativa solidale e ricevi un buono
L'iniziativa dell'Associazione degli Ottici del Canton Ticino
L’Associazione degli Ottici del Canton Ticino festeggia il suo anniversario coinvolgendo la popolazione: dona i tuoi vecchi occhiali, sostieni un’iniziativa solidale e ricevi un buono per un check-up visivo gratuito
Hai ancora un vecchio paio di occhiali in un cassetto? Potrebbe essere arrivato il momento di dargli una nuova vita.
Per tutto il mese di ottobre, in occasione dei suoi 60 anni, l’Associazione degli Ottici del Canton Ticino (AOT) ha scelto di celebrare questo importante traguardo con una campagna rivolta a tutta la popolazione della Svizzera italiana. Un’iniziativa semplice, che parte da un oggetto comune a molte persone e lo trasforma in un’occasione di solidarietà e di attenzione alla propria salute visiva.
Un vecchio occhiale per fare del bene
Fino al termine della campagna, chi possiede un vecchio paio di occhiali che non utilizza più può consegnarlo presso uno degli ottici aderenti all’iniziativa.
Gli occhiali raccolti saranno destinati alla beneficenza, trasformando così un oggetto ormai inutilizzato in un piccolo gesto concreto verso chi ne ha bisogno.
Ma il gesto non si ferma qui.
Chi parteciperà riceverà infatti un buono per un esame della vista visivo gratuito, e avrà inoltre la possibilità di partecipare al concorso a premi organizzato dall’AOT grazie al sostegno dei partner del progetto.
Un modo per festeggiare i 60 anni dell’associazione coinvolgendo direttamente le persone e ricordando, allo stesso tempo, l’importanza di prendersi cura della propria visione.
Dove portare i vecchi occhiali?
Sono 15 gli ottici della Svizzera italiana che hanno aderito alla campagna per il 60° anniversario dell’AOT. È possibile consegnare il proprio vecchio paio di occhiali presso uno dei seguenti negozi:
- Luminé Ottica+Optometria – Biasca
- Ottica Forni – Biasca
- Ottica Cocchi – Bellinzona
- Ottica Lepori – Bellinzona
- Bistoletti Ottica+Optometria – Lugano
- Ottica Cocchi&Brughera – Lugano
- Ottico Michel – Lugano
- Piccolo Principe – Lugano
- Ceresa Ottica – Lugano
- Ottica Vicari – Lugano
- Ottica Reichmuth – Locarno
- Casa dell’Ottica – Locarno
- L’Ottico – Losone
- Lisi studio ottico – Stabio
- Ottica Lepori – Grono (GR)
L’elenco e le informazioni sulla campagna sono disponibili anche sul sito dell’AOT!
60 anni di professione in Ticino
L’iniziativa nasce in occasione di un anniversario importante. Nell’ottobre del 1966 veniva fondata l’Associazione degli Ottici del Canton Ticino, con l’obiettivo di riunire e rappresentare una categoria professionale destinata a cambiare profondamente nel corso dei decenni.
L’AOT oggi
Oggi l’AOT riunisce piu di 20 negozi nella Svizzera italiana e oltre 60 membri tra ottici e optometristi.
L’associazione si occupa di rappresentanza professionale, dialogo con le istituzioni, collaborazione con le aziende del settore e, soprattutto, formazione.
Particolare attenzione viene dedicata alle nuove generazioni. All’interno dell’AOT operano docenti, capo-periti, periti d’esame e professionisti coinvolti nella formazione degli apprendisti ottici.
Grazie alla collaborazione con VBAO/AFPO, i corsi interaziendali per gli Ottici AFC sono stati strutturati anche in Ticino, permettendo agli apprendisti della Svizzera italiana di svolgere una parte importante della propria formazione sul territorio.
L’AOT organizza inoltre giornate di porte aperte e attività di orientamento per i giovani, oltre alla tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi agli Ottici AFC che terminano il proprio percorso formativo.
Un anniversario che parte da un gesto semplice
Sessant’anni sono fatti di persone, professionisti, negozi, aziende, formatori e generazioni che hanno contribuito alla crescita dell’ottica in Ticino.
Per questo l’AOT ha scelto di festeggiare il proprio anniversario non soltanto guardando al passato, ma coinvolgendo direttamente la popolazione.
Un vecchio paio di occhiali può diventare un gesto solidale. E, allo stesso tempo, un invito a fermarsi e controllare la propria vista.
La campagna è stata resa possibile grazie al sostegno di diverse realtà del settore: Rodenstock, sponsor principale dell’iniziativa, insieme a Dynoptic, OSS, De Rigo, KairosOptisports e Antonio Hurle.
Per partecipare è sufficiente portare il proprio vecchio paio di occhiali presso uno degli ottici aderenti alla campagna.
Perché 60 anni di storia possono essere festeggiati anche così: facendo del bene, prendendosi cura della propria visione e guardando insieme al futuro.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!