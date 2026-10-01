The Hexagon Swiss annuncia l’ingresso di Anna Pirozzi tra i propri investitori
MENDRISIO - The Hexagon Swiss annuncia l’ingresso di Anna Pirozzi tra i propri investitori e soci.
Soprano italiano tra le voci più affermate della scena lirica internazionale, Pirozzi ha scelto di investire in The Hexagon Swiss condividendone la visione imprenditoriale, il percorso di sviluppo e le prospettive di crescita.
Nel corso della sua carriera, Anna Pirozzi si è esibita sui palcoscenici di alcuni dei più importanti teatri e festival internazionali, tra cui il Metropolitan Opera di New York, la Royal Opera House di Londra, il Teatro alla Scala di Milano, la Wiener Staatsoper, il Teatro Real di Madrid e il Festival di Salisburgo.
L’ingresso di Anna Pirozzi rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di crescita di The Hexagon Swiss e nella costruzione di una compagine societaria capace di riunire capitale, competenze ed esperienze provenienti da ambiti differenti, accomunate dalla condivisione di una visione di lungo periodo.
Stefano Botticelli, Direttore di The Hexagon Swiss, dichiara: «L’ingresso di Anna Pirozzi nella nostra compagine societaria rappresenta per noi qualcosa che va oltre l’investimento finanziario. Anna ha costruito una carriera internazionale attraverso talento, disciplina, determinazione e una costante capacità di guardare avanti. Il fatto che abbia scelto di credere nel progetto The Hexagon Swiss rappresenta per noi un importante segnale di fiducia e rafforza ulteriormente il percorso di crescita che abbiamo intrapreso.»
Anna Pirozzi commenta: «Il mio percorso professionale mi ha insegnato quanto siano importanti visione, disciplina e capacità di costruire nel tempo. In The Hexagon Swiss ho ritrovato questi valori e un progetto imprenditoriale nel quale credo. Ho scelto di investire perché condivido la visione della società e vedo un percorso di crescita con prospettive molto interessanti.» L’operazione si inserisce nella strategia di sviluppo di The Hexagon Swiss e nel percorso di consolidamento della società in vista delle prossime fasi di crescita.
The Hexagon Swiss
The Hexagon Swiss è un’azienda tecnologica con sede a Mendrisio, in Canton Ticino, attiva nello sviluppo di prodotti digitali proprietari e nella realizzazione di soluzioni software su misura per aziende, istituzioni e organizzazioni.
La società sviluppa applicazioni e piattaforme pensate per digitalizzare servizi e processi, migliorare l’interazione con utenti e clienti e rispondere a esigenze specifiche di mercato.
Accanto ai progetti sviluppati per i propri clienti, The Hexagon Swiss investe nella creazione di soluzioni proprietarie, tra cui MyCittadino, applicazione dedicata ai Comuni ticinesi per facilitare la comunicazione e l’accesso digitale ai servizi da parte dei cittadini.
La società opera con l’obiettivo di unire competenze tecnologiche, capacità di sviluppo prodotto e conoscenza del territorio, creando soluzioni digitali capaci di generare valore concreto e sostenibile nel tempo.
Anna Pirozzi
Anna Pirozzi è un soprano italiano di fama internazionale. Nel corso della sua carriera si è esibita nei principali teatri e festival internazionali, tra cui il Festival di Salisburgo, il Metropolitan Opera di New York, il Teatro alla Scala di Milano, la Royal Opera House di Londra, la Wiener Staatsoper e il Teatro Real di Madrid.
La sua attività artistica l’ha portata a collaborare con importanti direttori d’orchestra, registi e istituzioni musicali internazionali, affermandosi come una delle interpreti di riferimento del
repertorio operistico italiano. Vive in Svizzera.
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