The Hexagon Swiss annuncia l’ingresso di Anna Pirozzi tra i propri investitori

The Hexagon Swiss

The Hexagon Swiss è un’azienda tecnologica con sede a Mendrisio, in Canton Ticino, attiva nello sviluppo di prodotti digitali proprietari e nella realizzazione di soluzioni software su misura per aziende, istituzioni e organizzazioni.



La società sviluppa applicazioni e piattaforme pensate per digitalizzare servizi e processi, migliorare l’interazione con utenti e clienti e rispondere a esigenze specifiche di mercato.

Accanto ai progetti sviluppati per i propri clienti, The Hexagon Swiss investe nella creazione di soluzioni proprietarie, tra cui MyCittadino, applicazione dedicata ai Comuni ticinesi per facilitare la comunicazione e l’accesso digitale ai servizi da parte dei cittadini.



La società opera con l’obiettivo di unire competenze tecnologiche, capacità di sviluppo prodotto e conoscenza del territorio, creando soluzioni digitali capaci di generare valore concreto e sostenibile nel tempo.



Anna Pirozzi

Anna Pirozzi è un soprano italiano di fama internazionale. Nel corso della sua carriera si è esibita nei principali teatri e festival internazionali, tra cui il Festival di Salisburgo, il Metropolitan Opera di New York, il Teatro alla Scala di Milano, la Royal Opera House di Londra, la Wiener Staatsoper e il Teatro Real di Madrid.



La sua attività artistica l’ha portata a collaborare con importanti direttori d’orchestra, registi e istituzioni musicali internazionali, affermandosi come una delle interpreti di riferimento del

repertorio operistico italiano. Vive in Svizzera.

