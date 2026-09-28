Il tuo evento aziendale? Presso la Terrazza Manor
Archiviata la stagione estiva (e le vivaci serate dei Mondiali) il nosto spazio nel centro di Lugano è pronto ad aprire le porte (e le cucine) alle aziende.
Archiviata la stagione estiva (e le vivaci serate dei Mondiali) il nosto spazio nel centro di Lugano è pronto ad aprire le porte (e le cucine) alle aziende.
LUGANO - La stagione estiva è finita, ma la Terrazza Manor resta aperta. Da subito lo spazio in pieno centro città è a disposizione delle aziende che cercano un luogo per i propri eventi.
Per il pubblico, invece, bisognerà aspettare la primavera del 2027.
Nei mesi scorsi la terrazza si è fatta conoscere soprattutto per il format del giovedì, diventato uno degli after work più riconoscibili di Lugano. Ora quell'atmosfera può essere riservata in esclusiva. L'idea è offrire alle imprese un'alternativa alle solite sale congressi e agli spazi aziendali tradizionali: un luogo riservato e facile da riconoscere, dove accogliere clienti, partner e collaboratori.
Le possibilità sono diverse: presentazioni, aperitivi, incontri di networking o eventi a porte chiuse. Ogni appuntamento può essere personalizzato e costruito sugli obiettivi dell'azienda che lo organizza.
Del catering si occupa Manor, che mette a disposizione la propria esperienza nel food & beverage. Le formule gastronomiche si preparano su misura, dal semplice aperitivo fino allo standing dinner.
Si possono scegliere anche prodotti tra i numerosi marchi enogastronomici venduti dal gruppo, il terzo in Svizzera nella grande distribuzione.
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