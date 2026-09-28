Il tuo evento aziendale? Presso la Terrazza Manor

Nei mesi scorsi la terrazza si è fatta conoscere soprattutto per il format del giovedì, diventato uno degli after work più riconoscibili di Lugano. Ora quell'atmosfera può essere riservata in esclusiva. L'idea è offrire alle imprese un'alternativa alle solite sale congressi e agli spazi aziendali tradizionali: un luogo riservato e facile da riconoscere, dove accogliere clienti, partner e collaboratori.

Le possibilità sono diverse: presentazioni, aperitivi, incontri di networking o eventi a porte chiuse. Ogni appuntamento può essere personalizzato e costruito sugli obiettivi dell'azienda che lo organizza.