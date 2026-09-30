Tesla e IDI insieme: il futuro è già cominciato

Quando consigliamo a un figlio che cosa studiare, quando un’impresa decide in che cosa investire o quando un’istituzione stabilisce le proprie priorità, stiamo già facendo una scommessa sul futuro. Comprendere per tempo trasformazioni sempre più rapide ci permette di farla con maggiore consapevolezza. Con Tesla vogliamo portare questo confronto tra le persone e nelle aziende, e supportare le istituzioni nel comprendere il cambiamento e orientare le proprie scelte. L’obiettivo è promuovere un approccio virtuoso alla tecnologia, orientato a generare un impatto positivo sulla qualità della vita e sul benessere collettivo».

Il primo appuntamento della collaborazione sarà «Il futuro non aspetta», sabato 3 ottobre al Centro Tesla del Canton Ticino, a Cadenazzo, nell’ambito delle Swiss AI Weeks. L’incontro, organizzato da Tesla e IDI, vedrà la partecipazione di IDSIA USI–SUPSI e Mars Planet Technologies.