Oltre l'abitare: il Ticino di domani a confronto al LAC di Lugano

Attorno alla domanda se il Ticino sia davvero pronto a cogliere le opportunità e ad affrontare le sfide dei prossimi vent'anni, la tavola rotonda ha riunito rappresentanti dell'architettura, della costruzione, della finanza, del mondo giuridico e delle istituzioni, per interrogarsi su come cambieranno il real estate, l'architettura, il design e la costruzione e su quale ruolo avranno istituzioni e finanza.



Ad accogliere i presenti e ad aprire i lavori è stato Sacha Cattelan, CEO di Grafica Set Group SA. Ha spiegato che HOMEspace nasce “dalla volontà di raccontare in modo trasversale il mondo dell'abitare, un settore che in Ticino pesa molto sul piano economico e che è legato allo sviluppo e all'identità del territorio”. Parlare di abitare, ha ricordato, “significa andare oltre il concetto di casa: la questione non è soltanto quanto costruire, ma come e che cosa costruire, e quale territorio si voglia per il futuro”.

