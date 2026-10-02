Credinvest Bank rafforza la presenza a Zurigo: Markus Wey alla guida della filiale

Per Credinvest Bank, la crescita delle masse amministrate e delle attività deve essere accompagnata da un costante investimento nelle persone e nelle competenze. Il rafforzamento del team di Zurigo risponde alla volontà di mantenere e sviluppare gli elevati standard di servizio che contraddistinguono la banca, sostenendo al contempo il percorso di evoluzione organizzativa, l'implementazione di nuovi processi e lo sviluppo di soluzioni sempre più efficienti per la clientela privata e istituzionale. L'obiettivo è coniugare crescita, qualità della consulenza e agilità operativa, mantenendo una struttura in grado di offrire un servizio personalizzato e decisioni tempestive. Nel corso della sua carriera, Markus Wey ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità presso diversi istituti finanziari svizzeri. Dopo la formazione bancaria presso Raiffeisen nel Canton Argovia e le prime esperienze nell'ambito della consulenza agli investimenti, ha sviluppato gran parte del proprio percorso professionale a Zurigo, dove ha maturato competenze nella gestione patrimoniale e nella consulenza alla clientela privata internazionale.

Tra le tappe più significative del suo percorso figurano incarichi presso BSI, Banca del Gottardo ed EFG Bank. In particolare, ha ricoperto funzioni manageriali e di coordinamento di team, assumendo responsabilità nella gestione di desk dedicati alla clientela tedesca e al private banking internazionale. In una banca dove il fattore umano risulta cruciale, è fondamentale poter contare su una guida che unisca solide competenze finanziarie a un’ottima capacità di gestione delle persone e di creazione di valore a livello di capitale umano.