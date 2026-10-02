Credinvest Bank rafforza la presenza a Zurigo: Markus Wey alla guida della filiale
LUGANO - Credinvest Bank prosegue il proprio percorso di crescita in Svizzera rafforzando la presenza nella piazza finanziaria di Zurigo. Nell'ambito dello sviluppo delle attività sul mercato elvetico, la banca ha affidato la responsabilità della filiale zurighese a Markus Wey, professionista con oltre tre decenni di esperienza nel private banking svizzero.
L'ingresso di Wey rappresenta un ulteriore passo nella strategia di consolidamento della banca, attiva sia nel private banking sia nei servizi dedicati alla clientela istituzionale, con una presenza consolidata tra Lugano e Zurigo.
Per Credinvest Bank, la crescita delle masse amministrate e delle attività deve essere accompagnata da un costante investimento nelle persone e nelle competenze. Il rafforzamento del team di Zurigo risponde alla volontà di mantenere e sviluppare gli elevati standard di servizio che contraddistinguono la banca, sostenendo al contempo il percorso di evoluzione organizzativa, l'implementazione di nuovi processi e lo sviluppo di soluzioni sempre più efficienti per la clientela privata e istituzionale. L'obiettivo è coniugare crescita, qualità della consulenza e agilità operativa, mantenendo una struttura in grado di offrire un servizio personalizzato e decisioni tempestive. Nel corso della sua carriera, Markus Wey ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità presso diversi istituti finanziari svizzeri. Dopo la formazione bancaria presso Raiffeisen nel Canton Argovia e le prime esperienze nell'ambito della consulenza agli investimenti, ha sviluppato gran parte del proprio percorso professionale a Zurigo, dove ha maturato competenze nella gestione patrimoniale e nella consulenza alla clientela privata internazionale.
Tra le tappe più significative del suo percorso figurano incarichi presso BSI, Banca del Gottardo ed EFG Bank. In particolare, ha ricoperto funzioni manageriali e di coordinamento di team, assumendo responsabilità nella gestione di desk dedicati alla clientela tedesca e al private banking internazionale. In una banca dove il fattore umano risulta cruciale, è fondamentale poter contare su una guida che unisca solide competenze finanziarie a un’ottima capacità di gestione delle persone e di creazione di valore a livello di capitale umano.
Oltre alla lunga esperienza operativa, Wey ha completato diversi percorsi di formazione specialistica nel settore finanziario, tra cui programmi executive presso lo Swiss Finance Institute e un DAS in Banking & Finance. Parla tedesco, francese, inglese e italiano, competenze che gli consentono di operare efficacemente in contesti internazionali e multiculturali.
«La crescita di Zurigo rappresenta un importante tassello nel percorso di sviluppo di Credinvest Bank», sottolinea la Direzione Generale della banca. «L'esperienza, le competenze e la profonda conoscenza del private banking svizzero portate da Markus Wey contribuiranno a sostenere l'ulteriore rafforzamento della nostra presenza in una delle principali piazze finanziarie del Paese». L'ampliamento del team zurighese si inserisce in una fase di sviluppo che vede Credinvest Bank continuare a investire sia nel segmento della clientela privata sia nell'attività rivolta agli investitori istituzionali, mantenendo il proprio posizionamento di banca privata svizzera indipendente orientata a una consulenza personalizzata e di lungo periodo.
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