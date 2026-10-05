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Dai binari, ai clienti, agli edifici intelligenti: il futuro ti aspetta

Sabato 10 ottobre, dalle 09.00 alle 13.00, scopri, prova e vivi da vicino le professioni ferroviarie, tecniche e digitali. In anteprima assoluta, la nuova formazione di Informatico/a degli edifici e delle infrastrutture AFC che debutterà in Ticino nel 2027.
Dai binari, ai clienti, agli edifici intelligenti: il futuro ti aspetta
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Dai binari, ai clienti, agli edifici intelligenti: il futuro ti aspetta
Sabato 10 ottobre, dalle 09.00 alle 13.00, scopri, prova e vivi da vicino le professioni ferroviarie, tecniche e digitali. In anteprima assoluta, la nuova formazione di Informatico/a degli edifici e delle infrastrutture AFC che debutterà in Ticino nel 2027.

BELLINZONA - Cosa si prova a costruire un binario ferroviario? Come vengono gestiti i flussi di merci e materiali? Quali tecnologie si nascondono dietro gli edifici intelligenti del futuro? A queste e a molte altre domande risponderanno le prossime Porte Aperte di login Ticino, in programma sabato 10 ottobre dalle 09.00 alle 13.00, un'occasione unica per ragazze, ragazzi e famiglie di entrare nel mondo della formazione professionale e scoprire da vicino alcune delle professioni più richieste e innovative nei settori dei trasporti, della tecnica e delle infrastrutture.

Durante l'evento, i visitatori potranno incontrare apprendisti e professionisti del settore, assistere a dimostrazioni pratiche e soprattutto toccare con mano le attività quotidiane delle diverse professioni.

Nel Padiglione login saranno presentate le formazioni di:

    • Impiegato/a del commercio al dettaglio AFC
    • Logistico/a AFC
    • Progettista meccanico/a AFC
    • Informatico/a degli edifici AFC
    • Operatore/trice in automazione AFC
    • Polimeccanico/a AFC
    • Meccanico/a di produzione AFC

Sarà inoltre possibile assistere all'esterno alle attività dei Costruttori e delle Costruttrici di binari AFC, una professione affascinante e fondamentale per la sicurezza e l'efficienza della rete ferroviaria svizzera. I visitatori potranno osservare da vicino strumenti, tecniche e materiali utilizzati quotidianamente per la costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria.

Ad arricchire ulteriormente la giornata vi saranno anche visite guidate all'interno delle Officine FFS, con accesso ad aree normalmente non aperte al pubblico. I partecipanti potranno scoprire da vicino le attività svolte nei reparti dedicati alla manutenzione dei moderni elettrotreni e alla verniciatura industriale, osservando tecnologie, processi e competenze che garantiscono qualità, sicurezza e affidabilità del materiale rotabile.

Una novità assoluta per il Ticino

L'edizione di quest'anno offrirà anche un'importante anteprima del futuro.

A partire da agosto 2027, login lancerà infatti per la prima volta in Ticino la nuova formazione quadriennale di Informatico/a degli edifici e delle infrastrutture AFC, una professione innovativa destinata a svolgere un ruolo sempre più importante nella digitalizzazione degli edifici e delle infrastrutture tecniche. Questi specialisti si occupano dell'integrazione e della gestione di sistemi intelligenti quali reti informatiche, impianti di sicurezza, controllo accessi, videosorveglianza, automazione degli edifici, gestione energetica e tecnologie smart building. La formazione presenta una caratteristica particolarmente interessante: il primo anno si svolge interamente a scuola, consentendo agli apprendisti di acquisire solide basi tecniche prima dell'ingresso nel mondo aziendale. I successivi tre anni prevedono invece l'alternanza tra formazione scolastica e pratica professionale. Si tratta di una professione moderna, orientata al futuro e strettamente legata alla crescente digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche, dei trasporti e degli edifici intelligenti.

Le Porte Aperte rappresentano un'opportunità concreta per conoscere percorsi professionali spesso poco conosciuti ma ricchi di prospettive. Attraverso attività interattive, dimostrazioni pratiche e incontri diretti con apprendisti e formatori, i visitatori potranno scoprire quale professione meglio corrisponde ai propri interessi e talenti.

Vi aspettiamo sabato 10 ottobre, dalle 09.00 alle 13.00, per una giornata all'insegna della scoperta, dell'innovazione e della formazione professionale. Perché il futuro si costruisce partendo dalle esperienze concrete. 

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