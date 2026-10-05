Dai binari, ai clienti, agli edifici intelligenti: il futuro ti aspetta

Sarà inoltre possibile assistere all'esterno alle attività dei Costruttori e delle Costruttrici di binari AFC, una professione affascinante e fondamentale per la sicurezza e l'efficienza della rete ferroviaria svizzera. I visitatori potranno osservare da vicino strumenti, tecniche e materiali utilizzati quotidianamente per la costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria.

Ad arricchire ulteriormente la giornata vi saranno anche visite guidate all'interno delle Officine FFS, con accesso ad aree normalmente non aperte al pubblico. I partecipanti potranno scoprire da vicino le attività svolte nei reparti dedicati alla manutenzione dei moderni elettrotreni e alla verniciatura industriale, osservando tecnologie, processi e competenze che garantiscono qualità, sicurezza e affidabilità del materiale rotabile.