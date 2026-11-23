Estratto il fortunato vincitore del concorso “Swiss Voice Tour”
Ad accaparrarsi una vettura elettrica Leapmotor, premio principale, è stato Walid Fahmi, cliente del Centro Tenero.
TENERO - Entra al Centro commerciale di Tenero per la spesa ed esce al volante di una nuova auto elettrica Leapmotor.
Il vincitore ha partecipato al grande concorso durante l'evento “Swiss Voice Tour” aggiudicandosi il premio principale.
Tra migliaia di partecipanti, la sorte ha premiato il Signor Walid Fahmi, che ha tentato la sua fortuna proprio al Centro Tenero vincendo una Leapmotor B10 BEV Elettrica della Leapmotor del valore di 29’900.– chf.
Il contest di canto Swiss Voice Tour, realizzato in collaborazione con il Partner Leapmotor e tenutosi in ben 18 centri commerciali Coop, rappresenta un appuntamento importante svizzero per la promozione dei giovani talenti.
A febbraio 2027 si terrà la finale al Théâtre de Beaulieu a Losanna per proclamare le migliori voci del contest.
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