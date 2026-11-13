Il treno del foliage fa gli straordinari

Nel mese di ottobre il Treno del Foliage ha trasportato oltre 44’400 passeggeri, quasi eguagliando il miglior risultato degli ultimi dieci anni, registrato nel 2025.

Il percorso tra Locarno e Domodossola si estende per 52 chilometri e attraversa boschi, vallate e borghi. I biglietti possono essere acquistati online su prenota.vigezzinacentovalli.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.vigezzinacentovalli.com.