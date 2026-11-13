Il treno del foliage fa gli straordinari
Anche dopo la fine delle tariffe promozionali, prosegue la corsa verso numeri da record per i passeggeri.
LOCARNO - Le temperature particolarmente miti degli ultimi mesi hanno ritardato il cambiamento dei colori della vegetazione lungo la Ferrovia Vigezzina-Centovalli. Sarà quindi ancora possibile ammirare i paesaggi autunnali delle Centovalli e della Valle Vigezzo dal 16 al 22 novembre, con numerosi posti disponibili anche nel fine settimana.
Le tariffe promozionali del Treno del Foliage termineranno invece domenica 15 novembre. Dal giorno successivo si potrà continuare a viaggiare lungo la linea acquistando i biglietti alle normali condizioni tariffarie.
Nel mese di ottobre il Treno del Foliage ha trasportato oltre 44’400 passeggeri, quasi eguagliando il miglior risultato degli ultimi dieci anni, registrato nel 2025.
Il percorso tra Locarno e Domodossola si estende per 52 chilometri e attraversa boschi, vallate e borghi. I biglietti possono essere acquistati online su prenota.vigezzinacentovalli.com. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.vigezzinacentovalli.com.
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