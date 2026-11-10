Essence Hotels debutta sulle Alpi svizzere

L’Hotel Brocco e Posta, tre stelle nel cuore del villaggio, unisce il carattere dell’ospitalità alpina a camere e suite adatte anche alle famiglie, con un’area wellness e una proposta gastronomica che avvicina tradizione svizzera e cucina italiana. Il Lodge Brocco e Posta, due stelle, completa l’offerta con una formula più essenziale e informale, in ambienti arredati con materiali naturali e legno locale.

Per Essence Hotels, l’approdo sulle Alpi segue la recente acquisizione del resort Le Picchiaie all’Isola d’Elba e contribuisce a costruire un portafoglio in cui mare e montagna possano sostenere una maggiore continuità delle attività e nuove prospettive professionali.