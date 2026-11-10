Essence Hotels debutta sulle Alpi svizzere
Il gruppo guidato da Antonio Cafarelli gestirà tre strutture storiche di San Bernardino, arricchendo l’offerta turistica della località con servizi pensati per tutte le stagioni.
SAN BERNARDINO - Essence Hotels arriva in montagna e sceglie San Bernardino per il proprio debutto sulle Alpi. Dal prossimo primo dicembre, il gruppo guidato da Antonio Cafarelli assumerà la gestione di tre strutture di proprietà dell’imprenditore Stefano Artioli: l’Hotel Ravizza, quattro stelle, che riaprirà rinnovato proprio questo dicembre, l’Hotel Brocco e Posta, tre stelle, e il Lodge Brocco e Posta, due stelle.
L’operazione apre una nuova direttrice di sviluppo per il gruppo, che affianca alle destinazioni di mare una presenza nelle Alpi svizzere. Il programma prevede un’operatività delle strutture per undici mesi l’anno, con un’offerta rivolta a chi sceglie la montagna per gli sport invernali, le attività all’aria aperta, i soggiorni in famiglia e il benessere. È previsto un piano di nuove assunzioni, in particolare a supporto dell’avvio dell’Hotel Ravizza.
“Portare il nostro modo di fare ospitalità a San Bernardino significa aprire un nuovo capitolo per Essence Hotels” commenta Antonio Cafarelli, fondatore di Essence Hotels e CEO di Essence Corporate Company. “Vogliamo esprimere il meglio dell’accoglienza made in Italy attraverso la cura del servizio, la ristorazione e l’attenzione alle persone, mettendolo in dialogo con l’identità dei luoghi. Qui troviamo una destinazione che sta investendo sul proprio futuro e un patrimonio alberghiero da accompagnare in una nuova fase. L’Hotel Ravizza ne è un esempio particolarmente significativo: un indirizzo con duecento anni di storia che torna a vivere con una proposta contemporanea”.
L’ingresso di Essence Hotels e di nuovi partner nel mondo dell’ospitalità è un importante step nel progetto con cui Stefano Artioli e San Bernardino Swiss Alps stanno rilanciando San Bernardino: un piano da circa cinquecento milioni di franchi svizzeri entro il 2035, che punta a fare del villaggio la principale destinazione montana della Svizzera di lingua italiana, da vivere in tutte le stagioni. Dal 2023 sono già stati investiti circa 100 milioni di franchi tra impianti di risalita, alberghi, ristorazione e residenze, con risultati già tangibili: tra la stagione 2022/23 e quella 2025/26 i pernottamenti invernali sono cresciuti dell’85% e gli ingressi agli impianti di circa il 40%.
Al centro dei prossimi passi di sviluppo vi è Acuforta, il futuro polo termale, alberghiero e residenziale che valorizzerà la storica fonte minerale del villaggio, nuove residenze, il potenziamento del comprensorio di Confin con nuovi impianti e innevamento programmato, insieme all’ampliamento dei servizi e delle esperienze per gli ospiti.
“L’accordo con Essence Hotels è un tassello importante del progetto che stiamo sviluppando a San Bernardino” dichiara Stefano Artioli, presidente di Art Family Office e promotore del rilancio del villaggio come destinazione turistica con la sua San Bernardino Swiss Alps. “Vogliamo affermare San Bernardino come la destinazione di montagna svizzera di lingua italiana, dove la qualità svizzera incontra il lifestyle italiano. Un’identità che si esprime nella cura dell’ospitalità, nel piacere della convivialità e in esperienze gastronomiche capaci di diventare esse stesse una ragione di soggiorno. Le collaborazioni con partner specializzati ci permettono di valorizzare pienamente le nostre strutture e arricchire i contenuti del progetto, elevando la qualità dell’accoglienza, mantenendo un legame concreto con il territorio e la sua comunità, offrendo agli ospiti nuove ragioni per scegliere San Bernardino e tornare a viverla in ogni stagione”.
A guidare l’offerta sarà l’Hotel Ravizza, primo storico albergo del villaggio, che celebra i duecento anni di storia e dopo il rinnovamento riaprirà come quattro stelle con ristorante e area wellness. La sua rinascita restituisce a San Bernardino un tassello del proprio patrimonio alberghiero, intrecciando la memoria della destinazione con una nuova esperienza di soggiorno.
L’Hotel Brocco e Posta, tre stelle nel cuore del villaggio, unisce il carattere dell’ospitalità alpina a camere e suite adatte anche alle famiglie, con un’area wellness e una proposta gastronomica che avvicina tradizione svizzera e cucina italiana. Il Lodge Brocco e Posta, due stelle, completa l’offerta con una formula più essenziale e informale, in ambienti arredati con materiali naturali e legno locale.
Per Essence Hotels, l’approdo sulle Alpi segue la recente acquisizione del resort Le Picchiaie all’Isola d’Elba e contribuisce a costruire un portafoglio in cui mare e montagna possano sostenere una maggiore continuità delle attività e nuove prospettive professionali.
“Continuiamo a investire sul mare, come dimostra l’acquisizione de Le Picchiaie, e ora affianchiamo a questo percorso la montagna, mentre lavoriamo ad altre opportunità di sviluppo”, prosegue Cafarelli. “La complementarità tra destinazioni e stagioni ha un valore anche per chi lavora con noi: vogliamo creare le condizioni per offrire maggiore continuità, percorsi di crescita e la possibilità di maturare esperienze in strutture diverse. È così che intendiamo attrarre i migliori talenti e dare alle persone ragioni concrete per costruire il proprio futuro nel gruppo. La qualità dell’ospitalità nasce anche da qui”.
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