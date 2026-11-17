Questa decisione fa parte della continua evoluzione strategica del Casinò ed è il risultato di una completa valutazione aziendale. La direzione ha scelto di comunicare la decisione in modo trasparente e tempestivo per fornire chiarezza a dipendenti, giocatori, partner commerciali e tutti gli altri soggetti interessati da questo cambiamento.

Alla luce delle domande ricorrenti da parte dei giocatori riguardo a una possibile riapertura del poker, la Direzione desidera chiarire che la chiusura è una decisione strategica permanente e che non ci sono progetti di riapertura dei tavoli di cash game, dei tornei o di qualsiasi altra attività legata al poker. Questo chiarimento viene fornito per evitare speculazioni e per garantire una comunicazione trasparente riguardo alla direzione strategica del Casinò di Mendrisio.