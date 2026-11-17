Admiral Poker Room: ecco l’ultimo torneo da 100'000 euro garantiti
A seguito di una decisione strategica, l'Admiral Poker Room cesserà le sue attività a partire dal 1° dicembre 2026, determinando la chiusura del reparto Poker al Casinò Admiral Mendrisio.
MENDRISIO - L'Admiral Poker Room conclude il suo percorso dopo cinque anni di attività, durante i quali ha ospitato quotidianamente tavoli di cash game, tornei settimanali e grandi eventi di poker come La Notte degli Assi, IPO Master, lo Swiss Championship of Poker e Only The Barracudas.
Proprio Only The Barracudas costituirà l'ultimo capitolo del poker al Casinò Admiral Mendrisio. A partire da domani, 19 novembre, si svolgerà infatti un evento speciale di addio con montepremi garantito di €100.000 a fronte di un buy-in minimo di soli 100 euro. Il Final Day con elezione del vincitore sarà il 29 novembre.
Questa decisione fa parte della continua evoluzione strategica del Casinò ed è il risultato di una completa valutazione aziendale. La direzione ha scelto di comunicare la decisione in modo trasparente e tempestivo per fornire chiarezza a dipendenti, giocatori, partner commerciali e tutti gli altri soggetti interessati da questo cambiamento.
Alla luce delle domande ricorrenti da parte dei giocatori riguardo a una possibile riapertura del poker, la Direzione desidera chiarire che la chiusura è una decisione strategica permanente e che non ci sono progetti di riapertura dei tavoli di cash game, dei tornei o di qualsiasi altra attività legata al poker. Questo chiarimento viene fornito per evitare speculazioni e per garantire una comunicazione trasparente riguardo alla direzione strategica del Casinò di Mendrisio.
Particolare attenzione sarà dedicata a gestire la transizione in modo responsabile e costruttivo, con un focus sul supporto a coloro che saranno interessati dal cambiamento. Dal 1° dicembre 2026, il Casinò Admiral continuerà a offrire una vasta gamma di giochi da tavolo, slot machine, servizi di ristorazione e di intrattenimento, consolidando ulteriormente la sua posizione come punto di riferimento del gaming nella regione del Mendrisiotto.
Con la chiusura dell’Admiral Poker Room, termina un capitolo importante nella storia del Casinò Admiral.
La Direzione desidera esprimere il suo sincero ringraziamento ai numerosi giocatori e a tutti i dipendenti che, nel corso degli anni, hanno contribuito con passione, professionalità ed entusiasmo alla crescita e al successo della comunità pokeristica all’interno del Casinò Admiral di Mendrisio.
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