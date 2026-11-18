MENDRISIO - Un sito web in cui, invece di navigare tra pagine, menù e collegamenti, basta formulare una domanda per ottenere le informazioni desiderate. È questa la novità introdotta da DOS Group, azienda informatica con sedi a Mendrisio e Grono, che ha lanciato il proprio nuovo sito internet mettendo l'intelligenza artificiale al centro dell'interazione con i visitatori.