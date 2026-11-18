DOS Group rivoluziona il proprio sito web: ora basta una domanda all'intelligenza artificiale
In occasione dei 25 anni di attività, l'azienda con sedi a Mendrisio e Grono lancia un portale interattivo sviluppato internamente. Un assistente virtuale permette agli utenti di ottenere informazioni su servizi e progetti senza dover navigare tra le pagine.
MENDRISIO - Un sito web in cui, invece di navigare tra pagine, menù e collegamenti, basta formulare una domanda per ottenere le informazioni desiderate. È questa la novità introdotta da DOS Group, azienda informatica con sedi a Mendrisio e Grono, che ha lanciato il proprio nuovo sito internet mettendo l'intelligenza artificiale al centro dell'interazione con i visitatori.
L'obiettivo è cambiare il modo in cui gli utenti accedono ai contenuti aziendali. Anziché cercare autonomamente le informazioni tra le diverse sezioni, chi visita il portale può rivolgersi direttamente a un assistente virtuale sviluppato internamente da DOS Group. Il sistema, basato sull'intelligenza artificiale, risponde alle domande e guida l'utente alla scoperta dei servizi, delle competenze e dei progetti dell'azienda.
Dal sito da consultare al sito con cui dialogare
Dalla nascita del World Wide Web, i siti internet hanno attraversato numerose trasformazioni tecnologiche e grafiche, mantenendo però un principio di funzionamento sostanzialmente invariato: è l'utente a dover individuare le informazioni attraverso la navigazione.
Con il nuovo portale, DOS Group propone un approccio differente, nel quale il visitatore può porre direttamente le proprie domande. I contenuti tradizionali rimangono disponibili, ma vengono affiancati da un'interfaccia conversazionale che permette di ottenere risposte mirate.
«L’idea nasce da una convinzione semplice: chi è interessato a noi e ai nostri servizi non deve perdere tempo a cercare tra pagine descrittive, ma riceve una risposta mirata alla propria curiosità», spiega Stefano Doninelli, fondatore di DOS Group e ideatore del progetto.
«I contenuti non spariscono, restano tutti a disposizione. Semplicemente, invece di chiedere al visitatore di cercare le risposte, siamo noi a dargliele. È un esempio concreto di AI messa al servizio di chi cerca un’informazione.»
Secondo l'azienda, si tratta di un approccio ancora poco diffuso tra i siti web aziendali. L'intenzione è trasformare il portale da semplice contenitore di informazioni a strumento capace di interagire con chi lo utilizza, sfruttando le competenze sviluppate internamente nel campo dell'intelligenza artificiale.
Un nuovo progetto nell'anno del 25esimo anniversario
Il lancio del sito arriva in un anno significativo per DOS Group, che nel 2026 ha celebrato i 25 anni di attività. Fondata come realtà specializzata nelle soluzioni ICT, l'azienda ha progressivamente ampliato le proprie competenze, sviluppando un Polo Tecnologico che riunisce professionisti e imprese attivi in settori complementari.
Il modello punta a offrire ai clienti un unico interlocutore per progetti che richiedono competenze diverse, attraverso il coordinamento di specialisti e l'integrazione di tecnologie, processi e consulenza.
Il Polo Tecnologico combina così conoscenze approfondite in ambiti specifici con un approccio multidisciplinare, pensato per affrontare esigenze informatiche e tecnologiche complesse e sviluppare soluzioni adattabili alle necessità delle aziende.
L'intelligenza artificiale tra le nuove priorità
Tra i settori sui quali DOS Group sta concentrando la propria attività figura proprio l'intelligenza artificiale. L'azienda dispone di un team dedicato, attualmente in crescita, impegnato nello sviluppo di applicazioni e soluzioni basate su questa tecnologia.
Il nuovo sito rappresenta un esempio concreto di come l'AI possa essere integrata anche in servizi relativamente semplici, con l'obiettivo di facilitare l'accesso alle informazioni e migliorare l'esperienza degli utenti.
L'assistente virtuale è accessibile sia ai privati sia alle aziende attraverso il portale www.dos-group.com. Chi visita il sito viene accolto da un messaggio che sintetizza il funzionamento del nuovo servizio: «Non perdere tempo, chiedi a noi».
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