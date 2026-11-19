Un miele ticinese ha sbancato all'International Alpine Food Contest
Si tratta del millefiori in favo dell'Apicoltura Bassi di Cademario: «Una grande soddisfazione per il lavoro che portiamo avanti con passione».
Si tratta del millefiori in favo dell'Apicoltura Bassi di Cademario: «Una grande soddisfazione per il lavoro che portiamo avanti con passione».
CADEMARIO - Un oro, un argento e il premio più ambito del concorso. È il bottino dell’Apicoltura Bassi di Cademario all’International Alpine Food Contest ALP’26, la rassegna internazionale dedicata ai prodotti agroalimentari dell’arco alpino. Il concorso si è svolto dal 6 all’8 novembre al Culinarium Alpinum di Stans, nel Canton Nidvaldo.
L’azienda famigliare ticinese ha ottenuto la medaglia d’argento con il miele di castagno e la medaglia d’oro con il miele di millefiori in favo. Con lo stesso prodotto si è aggiudicata anche il Prix d’Excellence nella categoria D.
Il risultato pesa ancora di più se si guardano i numeri della manifestazione. All’edizione 2026 hanno partecipato 148 produttori da sei Paesi alpini (Svizzera, Italia, Francia, Austria, Germania e Slovenia), che hanno presentato in tutto 472 prodotti. I prodotti sono valutati in ventesimi: servono 17 punti per il bronzo, 18 per l’argento e 19 o 20 per l’oro. Può essere premiato al massimo un terzo dei prodotti in gara.
Il Prix d’Excellence va a un solo prodotto per ognuna delle cinque categorie ed è riservato a chi ha già vinto l’oro. Se nella stessa categoria ci sono almeno dodici medaglie d’oro, la scelta si restringe ai prodotti con il punteggio pieno di 20/20. Il produttore deve inoltre garantire una disponibilità commerciale sufficiente.
«Siamo particolarmente orgogliosi che il nostro miele ticinese di millefiori in favo sia riuscito a distinguersi fino a conquistare questo importante riconoscimento internazionale», scrive la famiglia Bassi.
Per l’azienda il premio è «una grande soddisfazione per il lavoro che portiamo avanti con passione» e un riconoscimento della qualità dei suoi prodotti e del loro legame con il territorio.
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