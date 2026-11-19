Il risultato pesa ancora di più se si guardano i numeri della manifestazione. All’edizione 2026 hanno partecipato 148 produttori da sei Paesi alpini (Svizzera, Italia, Francia, Austria, Germania e Slovenia), che hanno presentato in tutto 472 prodotti. I prodotti sono valutati in ventesimi: servono 17 punti per il bronzo, 18 per l’argento e 19 o 20 per l’oro. Può essere premiato al massimo un terzo dei prodotti in gara.