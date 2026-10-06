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Con i profumi d'autunno è di nuovo tempo di Bellinzona in Zucca

L'appuntamento è per domenica 18 ottobre, dalle 10.00 alle 17.00, nel centro storico di Bellinzona. Tante le attività, i giochi e... le leccornie.
Con i profumi d'autunno è di nuovo tempo di Bellinzona in Zucca
Bellinzona in Svizzera
Con i profumi d'autunno è di nuovo tempo di Bellinzona in Zucca
L'appuntamento è per domenica 18 ottobre, dalle 10.00 alle 17.00, nel centro storico di Bellinzona. Tante le attività, i giochi e... le leccornie.

Domenica 18 ottobre torna, per la sua seconda edizione, Bellinzona in Zucca una manifestazione organizzata dalla Società dei Commercianti di Bellinzona in collaborazione con OTR Bellinzona e Valli.

Una giornata tra prodotti del territorio, gastronomia, attività creative per bambini, mostra di varietà e tre concorsi dedicati alle zucche.

Grande curiosità sarà riservata alla zucca gigante di circa 400 kg che verrà esposta nel cuore della manifestazione. Se la zucca gigante dello scorso anno vi aveva stupito, quella di quest’anno vi lascerà senza fiato.

Sarà possibile conoscere alcune delle numerose varietà attraverso una piccola mostra di zucche, pensata per far scoprire al pubblico caratteristiche e curiosità di questo prodotto. Alcune varietà saranno inoltre disponibili per l’acquisto, mentre negli spazi dedicati alla gastronomia si potranno trovare diverse specialità a base di zucca, tra cui gnocchi e birra alla zucca.

In Piazza Nosetto saranno inoltre presenti dodici macellai dell’Associazione Maestri Macellai Salumieri del Ticino e Mesolcina, che proporranno ai visitatori la possibilità di degustare i propri prodotti e di partecipare al concorso della Rassegna dei Salumi. In palio buoni acquisto del valore di CHF 50.–, spendibili presso le macellerie della Rassegna.

Non mancheranno le attività dedicate ai più piccoli. Durante il laboratorio creativo dello “Zuccone”, i bambini potranno trasformare una piccola zucca in un originale volto, utilizzando colori, materiali naturali, elementi di bricolage e materiali di riciclo.

I tre concorsi
Anche quest’anno spazio alla competizione con tre concorsi aperti a chi vorrà mettersi alla prova.

La zucca più grande
La sfida è aperta a chi ha coltivato una zucca particolarmente grande. A vincere sarà quella con la circonferenza maggiore.

La zucca più artistica
Forme strane, particolari o insolite: il concorso premia la zucca più originale e fuori dal comune.

Indovina il peso della zucca
I partecipanti dovranno cercare di indovinare il peso di una grande zucca.

Il vincitore di ciascuno dei tre concorsi riceverà un premio di CHF 300.– in buoni acquisto della SCB, spendibili presso i commerci affiliati.

Per partecipare ai concorsi della zucca più grande e della zucca più artistica sarà sufficiente portare la propria zucca domenica mattina in piazza Collegiata.

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