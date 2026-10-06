Con i profumi d'autunno è di nuovo tempo di Bellinzona in Zucca

Grande curiosità sarà riservata alla zucca gigante di circa 400 kg che verrà esposta nel cuore della manifestazione. Se la zucca gigante dello scorso anno vi aveva stupito, quella di quest’anno vi lascerà senza fiato.

Sarà possibile conoscere alcune delle numerose varietà attraverso una piccola mostra di zucche, pensata per far scoprire al pubblico caratteristiche e curiosità di questo prodotto. Alcune varietà saranno inoltre disponibili per l’acquisto, mentre negli spazi dedicati alla gastronomia si potranno trovare diverse specialità a base di zucca, tra cui gnocchi e birra alla zucca.