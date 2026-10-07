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A Lugano nasce AVILOAPP, la prima app personalizzata per la propria attività

Una nuova soluzione digitale pensata per il commercio locale.
A Lugano nasce AVILOAPP, la prima app personalizzata per la propria attività
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A Lugano nasce AVILOAPP, la prima app personalizzata per la propria attività
Una nuova soluzione digitale pensata per il commercio locale.

LUGANO - Nasce a Lugano AVILOAPP, un nuovo progetto digitale che parte dal Canton Ticino e permette alle attività di avere la propria app personalizzata e brandizzata, pensata specificamente per il proprio business. L'obiettivo è portare anche ai piccoli commercianti gli strumenti digitali dei grandi colossi del commercio, senza perdere il legame umano con il territorio.

Gestire un'attività commerciale significa occuparsi ogni giorno di tante cose e un titolare lo sa bene: clienti, fornitori, personale, banche, burocrazia, marketing e molto altro. In questo contesto, un possibile aiuto arriva da AVILOAPP.

Il punto centrale del progetto è l'automazione: attraverso l'app il commerciante può organizzare e gestire diverse attività rivolte ai propri clienti, dalle promozioni ai coupon, dalle iniziative di fidelizzazione alle comunicazioni e alle notifiche, mantenendo nel tempo un rapporto diretto con la clientela.

L'obiettivo è semplice: automatizzare una parte fondamentale dell'attività, spesso trascurata perché richiede tempo, continuità e competenze, permettendo al titolare di tornare a concentrarsi su ciò che sa fare e che serve realmente alla propria attività.

«L'idea nasce anche dalla mia esperienza diretta nella gestione di attività commerciali – spiega Maurizio Renda, fondatore di AVILOAPP –. Conosco personalmente quanto sia difficile seguire ogni aspetto delle attività e, allo stesso tempo, mantenere costante il rapporto con i clienti. AVILOAPP nasce per dare al commerciante uno strumento che continua a lavorare per lui anche quando è impegnato nella gestione quotidiana della propria attività, utilizzando lo strumento che oggi accompagna ogni persona nella sua vita quotidiana: lo smartphone. In altre parole, permette all'attività di essere direttamente sullo smartphone dei propri clienti.»

AVILOAPP parte da Lugano e dal Canton Ticino e si rivolge a negozi, ristoranti, bar, parrucchieri, centri estetici, professionisti e altre attività che desiderano rafforzare il rapporto con i propri clienti attraverso uno strumento digitale personalizzato, automatizzato e costruito intorno alla propria identità.

AVILOAPP non genera contatti: crea relazioni.

Il progetto si riassume nel suo motto:

I CLIENTI TORNANO. IL BUSINESS CRESCE.

VUOI SAPERE COME FUNZIONA AVILOAPP?
Scopri il progetto e scarica gratuitamente la guida.
www.aviloapp.ch/guida

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