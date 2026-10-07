A Lugano nasce AVILOAPP, la prima app personalizzata per la propria attività

Il punto centrale del progetto è l'automazione: attraverso l'app il commerciante può organizzare e gestire diverse attività rivolte ai propri clienti, dalle promozioni ai coupon, dalle iniziative di fidelizzazione alle comunicazioni e alle notifiche, mantenendo nel tempo un rapporto diretto con la clientela.

L'obiettivo è semplice: automatizzare una parte fondamentale dell'attività, spesso trascurata perché richiede tempo, continuità e competenze, permettendo al titolare di tornare a concentrarsi su ciò che sa fare e che serve realmente alla propria attività.