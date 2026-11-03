Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro

La bozza governativa introduce però anche un profilo di rigore sugli inadempimenti: in caso di mancato pagamento del contributo sanitario è prevista una sanzione amministrativa pari al 100% della quota non versata.

Con il passaggio della manovra in Parlamento si apre ora la fase del dibattito, nella quale le Regioni di confine interessate si preparano a definire i dettagli operativi e le cifre effettive che i lavoratori saranno chiamati a versare. Finora l'unica Regione che si è sempre detta pronta a varare la tassa sulla salute è stata la Lombardia, mentre le altre, a partire dal Piemonte, hanno manifestato una netta contrarietà. Anche la Confederazione elvetica, lo ricordiamo, non riconosce la tassa e si dice pronta a rivedere l'accordo con l'Italia.