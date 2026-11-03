Un fine settimana per scoprire le professioni sanitarie

Saranno presentate diverse opportunità formative, dalla formazione professionale di base alla formazione professionale superiore, fino ai percorsi universitari. Un’occasione per conoscere la varietà delle figure professionali che operano nel settore sanitario, comprendere i diversi percorsi di accesso e orientarsi nelle proprie scelte formative e professionali.

Il programma tocca tutte le regioni del Ticino. Nel Luganese partecipano la Croce Verde, la Clinica Moncucco e Swiss Dental Hygienists. Nel Bellinzonese e Valli aprono le loro porte l’Ospedale San Giovanni, la Residenza Pedemonte e Tre Valli Soccorso a Biasca. Nel Locarnese prendono parte all’iniziativa la Clinica Santa Chiara e il servizio ambulanza SALVA. Nel Mendrisiotto sono coinvolti l’Ospedale Beata Vergine, il Servizio Autoambulanza Mendrisiotto e il Servizio Medico Dentario Regionale.