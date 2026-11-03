Un fine settimana per scoprire le professioni sanitarie
Occasione unica per esplorare da vicino le realtà lavorative e formative nel settore sanitario ticinese.
Salire a bordo di un’ambulanza, entrare in un reparto ospedaliero o una casa per anziani, osservare il lavoro di un dentista o un’igienista dentale: sabato 14 e domenica 15 novembre undici strutture sanitarie del Cantone aprono le porte a giovani, famiglie e a chiunque stia pensando a un futuro nel settore sanitario. È l’occasione offerta dall’iniziativa biennale Millestrade delle professioni sanitarie, promossa dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) nell’ambito del progetto Millestrade.
L’iniziativa, coordinata dalla Divisione della formazione professionale con la Città dei mestieri della Svizzera italiana e l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, permette di scoprire le professioni sanitarie direttamente nei luoghi in cui vengono esercitate ogni giorno e di confrontarsi con chi le pratica.
Saranno presentate diverse opportunità formative, dalla formazione professionale di base alla formazione professionale superiore, fino ai percorsi universitari. Un’occasione per conoscere la varietà delle figure professionali che operano nel settore sanitario, comprendere i diversi percorsi di accesso e orientarsi nelle proprie scelte formative e professionali.
Il programma tocca tutte le regioni del Ticino. Nel Luganese partecipano la Croce Verde, la Clinica Moncucco e Swiss Dental Hygienists. Nel Bellinzonese e Valli aprono le loro porte l’Ospedale San Giovanni, la Residenza Pedemonte e Tre Valli Soccorso a Biasca. Nel Locarnese prendono parte all’iniziativa la Clinica Santa Chiara e il servizio ambulanza SALVA. Nel Mendrisiotto sono coinvolti l’Ospedale Beata Vergine, il Servizio Autoambulanza Mendrisiotto e il Servizio Medico Dentario Regionale.
I posti sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria.
Per scoprire tutti gli eventi in programma e iscriversi, è possibile consultare la pagina dedicata alle Millestrade delle professioni sanitarie.
Tenuto conto della particolarità degli ambienti di cura e della necessità di garantire il rispetto della privacy e il regolare svolgimento delle attività nelle strutture coinvolte, le rappresentanti e i rappresentanti dei media interessati a seguire gli eventi sono gentilmente invitati ad annunciarsi all’indirizzo decs-dfp@ti.ch, entro il 10 novembre.