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TILO, treni soppressi per tre giorni tra Biasca, Castione-Arbedo, Bellinzona e Giubiasco

I lavori infrastrutturali comporteranno riduzioni del servizio e orari modificati su diverse tratte TILO.
TILO, treni soppressi per tre giorni tra Biasca, Castione-Arbedo, Bellinzona e Giubiasco
TILO
di Redazione
TILO, treni soppressi per tre giorni tra Biasca, Castione-Arbedo, Bellinzona e Giubiasco
I lavori infrastrutturali comporteranno riduzioni del servizio e orari modificati su diverse tratte TILO.

BELLINZONA - Disagi in vista per chi viaggia in treno tra Biasca, Castione-Arbedo, Bellinzona e Giubiasco. A causa di lavori infrastrutturali sulla linea ferroviaria, da venerdì 6 novembre alle 7.00 a lunedì 9 novembre alle 5.00 sono previste modifiche alla circolazione dei collegamenti TILO S10 e S20.

In particolare, tutti i collegamenti TILO S10 saranno soppressi tra Biasca e Bellinzona per l'intera durata dei lavori. I viaggiatori potranno utilizzare i treni IR SOB, che circoleranno secondo un orario modificato, i bus di linea oppure il servizio di autobus sostitutivi.

Le modifiche interesseranno anche altri collegamenti ferroviari. I treni TILO S10 tra Bellinzona e Giubiasco e i TILO S20 tra Castione-Arbedo e Giubiasco circoleranno con orari modificati.

Per tutti i collegamenti interessati sono da prevedere tempi di percorrenza più lunghi. Le FFS raccomandano pertanto ai viaggiatori di verificare gli orari prima della partenza, consultando l'orario online o l'app FFS Mobile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Contact Center FFS al numero 0848 44 66 88 (0,08 franchi al minuto da rete fissa svizzera) oppure, dall'estero, al numero +41 512 257 800.

Le persone con disabilità che necessitano di assistenza per salire o scendere dai treni possono annunciarsi almeno un'ora prima della partenza. Il servizio è raggiungibile al numero gratuito 0800 007 102 dalla Svizzera oppure al +41 800 007 102 dall'estero, tutti i giorni dalle 5.00 alle 24.00.

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