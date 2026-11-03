TILO, treni soppressi per tre giorni tra Biasca, Castione-Arbedo, Bellinzona e Giubiasco

BELLINZONA - Disagi in vista per chi viaggia in treno tra Biasca, Castione-Arbedo, Bellinzona e Giubiasco. A causa di lavori infrastrutturali sulla linea ferroviaria, da venerdì 6 novembre alle 7.00 a lunedì 9 novembre alle 5.00 sono previste modifiche alla circolazione dei collegamenti TILO S10 e S20.