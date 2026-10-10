Entra nel recinto delle tigri: sbranato
Tragedia allo Yorkshire Wildlife Park. Ancora da chiarire come e perché l'uomo sia entrato nel recinto. La polizia invita a non diffondere i video dell'incidente.
Tragedia allo Yorkshire Wildlife Park. Ancora da chiarire come e perché l'uomo sia entrato nel recinto. La polizia invita a non diffondere i video dell'incidente.
DONCASTER - Un uomo è stato aggredito e ucciso da una tigre dopo essere entrato nel suo recinto in uno zoo in Inghilterra. Secondo quanto comunicato dalla polizia del South Yorkshire, nel nord del Paese, l'uomo ha riportato gravi ferite ed è morto sul posto, nonostante i tentativi dei soccorritori di salvarlo. Anche lo Yorkshire Wildlife Park ha confermato sul proprio sito web il grave incidente avvenuto nel recinto delle tigri.
Non è ancora chiaro perché l'uomo sia entrato nel recinto nel primo pomeriggio. La polizia ha riferito che la famiglia è stata informata e viene assistita da personale specializzato. La tigre è rimasta nel suo recinto per tutta la durata dell'incidente e non ha riportato ferite. Le autorità hanno assicurato che non vi è alcun pericolo per il pubblico.
Il Yorkshire Wildlife Park ospita diverse tigri siberiane, note anche come tigri dell'Amur, considerate i più grandi felini predatori del mondo. Il loro ampio recinto è visibile da una passerella in legno, ma non è ancora chiaro se l'uomo sia saltato da lì o vi sia entrato in altro modo. La polizia ha inoltre invitato a non condividere online i video dell'incidente.
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