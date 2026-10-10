Entra nel recinto delle tigri: sbranato

Non è ancora chiaro perché l'uomo sia entrato nel recinto nel primo pomeriggio. La polizia ha riferito che la famiglia è stata informata e viene assistita da personale specializzato. La tigre è rimasta nel suo recinto per tutta la durata dell'incidente e non ha riportato ferite. Le autorità hanno assicurato che non vi è alcun pericolo per il pubblico.

Il Yorkshire Wildlife Park ospita diverse tigri siberiane, note anche come tigri dell'Amur, considerate i più grandi felini predatori del mondo. Il loro ampio recinto è visibile da una passerella in legno, ma non è ancora chiaro se l'uomo sia saltato da lì o vi sia entrato in altro modo. La polizia ha inoltre invitato a non condividere online i video dell'incidente.