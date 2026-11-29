LOS ANGELES - È morto all'età di 85 anni Mike Love, cantante e cofondatore dei The Beach Boys. A darne notizia sono stati diversi media statunitensi, citando il suo management. Secondo quanto riferito dall'emittente NBC, che ha citato la portavoce Katie Altman, l'artista si è spento sabato sera circondato dai suoi familiari. La causa del decesso non è stata inizialmente resa nota.