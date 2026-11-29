È morto Mike Love
Co-fondatore dei The Beach Boys, aveva 85 anni. Con la storica band californiana aveva portato in tutto il mondo il sound dell'estate e del surf.
LOS ANGELES - È morto all'età di 85 anni Mike Love, cantante e cofondatore dei The Beach Boys. A darne notizia sono stati diversi media statunitensi, citando il suo management. Secondo quanto riferito dall'emittente NBC, che ha citato la portavoce Katie Altman, l'artista si è spento sabato sera circondato dai suoi familiari. La causa del decesso non è stata inizialmente resa nota.
Con i Beach Boys, Love aveva portato in tutto il mondo il sound dell'estate, delle spiagge e del surf, che negli anni Sessanta aveva reso celebre la band californiana. Successi come "Good Vibrations", "I Get Around", "Fun, Fun, Fun", "Surfin'" e "California Girls" hanno continuato a far parte del suo repertorio dal vivo anche in età avanzata. Love aveva inoltre contribuito alla realizzazione di numerosi brani come compositore o coautore.
Tensioni con Brian Wilson
Nato nel 1941 a Los Angeles, Love aveva trascorso gran parte della sua infanzia insieme a Brian Wilson, di due anni più giovane e considerato la mente musicale dei The Beach Boys. All'inizio degli anni Sessanta, insieme ai fratelli di Wilson, Dennis e Carl, e all'amico di scuola di quest'ultimo, Alan Jardine, aveva fondato la band, destinata a raggiungere rapidamente la fama internazionale.
Il rapporto con Brian Wilson, morto nel giugno del 2025, era tuttavia stato segnato da crescenti tensioni, sfociate anche in battaglie legali. Love accusava Wilson di non aver adeguatamente riconosciuto il suo contributo alla scrittura delle canzoni.
Non erano però mancate parole di conciliazione. «La cosa più importante è che Brian e io abbiamo fatto insieme alcune cose spettacolari», aveva dichiarato Love. «Ho vissuto una vita incredibile con molti trionfi, la mia parte di sofferenza e alcune esperienze davvero straordinarie».