Gli rubano l'auto sotto il naso, poi la fuga spericolata in autostrada
Il proprietario pensava ingenuamente che a prenderla fosse stato conoscente. E per il ladro non è finita bene.
Il proprietario pensava ingenuamente che a prenderla fosse stato conoscente. E per il ladro non è finita bene.
SAN GALLO - Un furto d'auto, una fuga a tutta velocità sull'autostrada A1 e un inseguimento da brividi. È quanto accaduto venerdì 9 ottobre, quando un veicolo rubato a Oberriet, nel Canton San Gallo, è stato intercettato dalla polizia zurighese. Il conducente, anziché fermarsi, ha premuto sull'acceleratore, dando il via a una fuga spericolata terminata nei pressi di San Gallo-Winkeln, dove è stato arrestato.
Tutto è cominciato intorno alle 13.30, in Mettlenstrasse, a Oberriet. Un lavoratore ha visto la propria auto parcheggiata allontanarsi, ma inizialmente non ha pensato a un furto. Convinto che a prenderla fosse stato qualcuno di sua conoscenza, ha iniziato a fare qualche telefonata.
Peccato che nessuno sapesse nulla
Dopo aver contattato diversi conoscenti e aver escluso che qualcuno avesse preso in prestito il veicolo, l'uomo ha capito che qualcosa non quadrava. Intorno alle 15 ha quindi denunciato il furto alla centrale operativa della polizia cantonale di San Gallo.
La fuga rocambolesca
Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, durante il quale il fuggitivo ha effettuato sorpassi azzardati, utilizzando anche la corsia d'emergenza e le aree tratteggiate della carreggiata. Una condotta decisamente pericolosa, che si è conclusa nei pressi di San Gallo-Winkeln, dove gli agenti zurighesi, con il supporto di diverse pattuglie della polizia cantonale di San Gallo, sono riusciti a bloccare il veicolo e ad arrestare il conducente. La svolta è arrivata poco prima delle 16.20, quando una pattuglia della polizia cantonale di Zurigo ha individuato l'auto rubata sull'autostrada A1, in direzione di Wil. All'ordine di fermarsi, però, il conducente ha risposto accelerando.
L'operazione ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione: per circa un'ora e mezza, il traffico è stato a tratti ridotto a una sola corsia.
Per il conducente, alla fine della corsa, sono arrivati i guai. La polizia cantonale di San Gallo ha aperto un'indagine sul furto dell'auto, mentre quella di Zurigo si occupa delle numerose infrazioni al codice della strada commesse durante la fuga.