Gli rubano l'auto sotto il naso, poi la fuga spericolata in autostrada

Peccato che nessuno sapesse nulla

Dopo aver contattato diversi conoscenti e aver escluso che qualcuno avesse preso in prestito il veicolo, l'uomo ha capito che qualcosa non quadrava. Intorno alle 15 ha quindi denunciato il furto alla centrale operativa della polizia cantonale di San Gallo.

La fuga rocambolesca

Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, durante il quale il fuggitivo ha effettuato sorpassi azzardati, utilizzando anche la corsia d'emergenza e le aree tratteggiate della carreggiata. Una condotta decisamente pericolosa, che si è conclusa nei pressi di San Gallo-Winkeln, dove gli agenti zurighesi, con il supporto di diverse pattuglie della polizia cantonale di San Gallo, sono riusciti a bloccare il veicolo e ad arrestare il conducente. La svolta è arrivata poco prima delle 16.20, quando una pattuglia della polizia cantonale di Zurigo ha individuato l'auto rubata sull'autostrada A1, in direzione di Wil. All'ordine di fermarsi, però, il conducente ha risposto accelerando.