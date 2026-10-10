Esther Friedli rinuncia alla corsa per il Consiglio federale
La consigliera agli Stati UDC preferisce concentrarsi sul suo mandato. Per la successione di Guy Parmelin restano in gioco altri nomi femminili.
BERNA - Esther Friedli non sarà candidata alla successione di Guy Parmelin in Consiglio federale. La consigliera agli Stati sangallese dell'UDC ha annunciato ieri al portale d'informazione Toggenburg 24 di voler rinunciare alla corsa per un seggio nell'Esecutivo federale, preferendo concentrarsi sul suo attuale mandato.
La democentrista intende infatti ricandidarsi al Consiglio degli Stati il prossimo anno. «Sarei felice di essere rieletta e di poter continuare a impegnarmi per San Gallo», ha dichiarato nell'intervista. Friedli si è comunque detta onorata di essere stata considerata una possibile candidata al Consiglio federale.
Il suo nome figurava tra quelli più frequentemente citati per la successione del consigliere federale uscente Guy Parmelin, attuale presidente della Confederazione. Un'eventuale candidatura avrebbe tuttavia sollevato interrogativi sulla rappresentanza cantonale in governo, vista la presenza nell'Esecutivo della sangallese Karin Keller-Sutter.
La rinuncia di Friedli riduce il numero delle possibili candidate alla successione di Parmelin. All'interno dell'UDC, molti ritengono che sia arrivato il momento di eleggere la prima donna del partito in Consiglio federale.
Tra i nomi femminili ancora evocati figurano quello della consigliera nazionale ginevrina Céline Amaudruz e quello della consigliera di Stato zurighese Natalie Rickli, già membro del Consiglio nazionale. La questione della rappresentanza femminile nell'Esecutivo resta dunque al centro delle discussioni sulla successione di Parmelin.