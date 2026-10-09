Ricardo, fuga di dati personali: coinvolti 890mila account
Sottratti nomi, indirizzi postali e numeri di telefono. Password ed e-mail sono rimaste protette. La falla di sicurezza è stata chiusa
ZURIGO - Una fuga di dati ha colpito Ricardo, il noto marketplace online svizzero. Persone non autorizzate hanno sottratto informazioni personali da circa 890'000 account utente. Tra i dati coinvolti figurano nomi, indirizzi postali e numeri di telefono. Gli indirizzi e-mail e le password sono invece rimasti protetti.
Lo ha comunicato venerdì la società madre SMG Swiss Marketplace Group, precisando che le attività sospette sui server della piattaforma sono state rilevate il 7 ottobre. L'azienda è intervenuta immediatamente per chiudere la falla di sicurezza.
La violazione riguarda sia utenti privati sia clienti aziendali. Per questi ultimi, tra le informazioni sottratte figurano anche i nomi delle aziende.
Ricardo sta informando direttamente gli utenti interessati, fornendo dettagli sull'accaduto e sulle possibili misure di protezione da adottare.
L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (EDÖB) è già stato informato dell'incidente. La società ha inoltre annunciato l'intenzione di sporgere denuncia penale e di segnalare l'accaduto all'Ufficio federale per la cibersicurezza (BACS).