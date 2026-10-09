Allarme cibersicurezza: 1.587 segnalazioni in una settimana

BERNA - I recenti attacchi informatici contro la piattaforma online Ricardo, la cassa pensioni federale Publica e l'azienda aerospaziale Beyond Gravity sono solo alcuni degli episodi che hanno interessato la Svizzera. A preoccupare è anche l'aumento delle segnalazioni volontarie all'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS), che hanno raggiunto un nuovo massimo storico.