Corsa stradale fatale, condannati a sette anni

Il più grande dei due, mentre circolava a 140 km/h in una zona dove il limite era di 60 km/h, aveva travolto in modo fatale la ciclista, una 31enne spagnola, proiettandola a 48 metri di distanza. Il suo compagno più giovane aveva rallentato o frenato prima dell'impatto.

Il tribunale ritiene che quest'ultimo volesse proseguire la corsa e lo considera quindi "co-autore" del fatto. Per questo motivo entrambi sono stati condannati a sette anni di carcere dedotti i giorni di detenzione preventiva (rispettivamente 189 e 153). Alla liberazione il kosovaro sarà espulso dal territorio elvetico per cinque anni.