«In caso di terremoto non abbiamo un piano definitivo»

Secondo Haslinger, nel confronto internazionale la Svizzera non è né particolarmente ben preparata né particolarmente impreparata ad affrontare un forte sisma. Può però contare su alcuni vantaggi. «La Svizzera è piccola e compatta, e le vie di comunicazione sono brevi. Chi si occupa della gestione delle catastrofi, di norma, si conosce».

L'obiettivo principale dell'operazione che si è svolta in Romandia era proprio quello di mettere alla prova la logistica e il coordinamento dei soccorsi. Come raggiungono la zona colpita le squadre internazionali? Chi si occupa del loro rifornimento? Come vengono pianificati e distribuiti gli interventi? «Esercitazioni come quella di Ginevra sono estremamente importanti per poter contare, in caso di emergenza, su meccanismi collaudati ed efficienti», sottolinea Haslinger. Anche gli aspetti organizzativi e burocratici hanno un peso determinante: «Nonostante il pericolo, tutti gli aspetti amministrativi devono essere gestiti in modo adeguato».