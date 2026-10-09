Rimorchio di bovini si sgancia e travolge un'auto: grave un'84enne
L'anziana è stata elitrasportata in ospedale. Cinque dei sette bovini feriti sono stati soppressi.
BIBERBRUGG/SCHINDELLEGI - Una donna di 84 anni è rimasta gravemente ferita venerdì mattina in un incidente causato da un rimorchio per il trasporto di bestiame che si è sganciato da un furgone e si è ribaltato sulla sua auto. È successo poco dopo le 10.30 sulla strada H8, tra Biberbrugg e Schindellegi, nel Canton Svitto. Cinque dei sette bovini trasportati sono stati soppressi a causa delle ferite riportate.
Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Svitto, un 21enne stava viaggiando da Einsiedeln verso Schindellegi quando, per cause ancora da chiarire, il rimorchio si è improvvisamente sganciato dal furgone.
Il rimorchio ha iniziato a sbandare senza controllo, invadendo la corsia opposta e urtando un'aiuola erbosa. L'impatto lo ha sbalzato sulla carreggiata, dove si è ribaltato su un'auto che arrivava in senso contrario.
La conducente è rimasta intrappolata nell'abitacolo, riportando gravi ferite. Dopo aver messo in sicurezza il rimorchio, i vigili del fuoco sono riusciti a liberarla. L'anziana è stata poi trasportata in ospedale con un elicottero della Rega.
Tutti e sette i bovini trasportati sono rimasti feriti. Un veterinario intervenuto sul posto ha dovuto sopprimerne cinque, mentre gli altri due sono stati affidati al servizio di soccorso per animali di grossa taglia per ricevere le cure necessarie.
La polizia cantonale di Svitto ha avviato accertamenti per chiarire le cause dello sganciamento del rimorchio.