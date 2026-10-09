Rimorchio di bovini si sgancia e travolge un'auto: grave un'84enne

BIBERBRUGG/SCHINDELLEGI - Una donna di 84 anni è rimasta gravemente ferita venerdì mattina in un incidente causato da un rimorchio per il trasporto di bestiame che si è sganciato da un furgone e si è ribaltato sulla sua auto. È successo poco dopo le 10.30 sulla strada H8, tra Biberbrugg e Schindellegi, nel Canton Svitto. Cinque dei sette bovini trasportati sono stati soppressi a causa delle ferite riportate.