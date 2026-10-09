Trasporti’45, pioggia di critiche sul piano che scontenta tutti

Ferrovia, potenziamento e nuove linee

Per quanto riguarda la ferrovia, tra i progetti selezionati figurano il potenziamento della linea ferroviaria Bienne-Losanna/Ginevra, la linea diretta tra Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds e l'ampliamento della stazione di Ginevra Cornavin. Il progetto Morges-Perroy, che prevede la costruzione di un doppio binario supplementare e di una galleria, sarà incluso nel messaggio del 2031.

Il Governo pensa di aumentare la frequenza anche tra Berna e Zurigo, tra Berna e Lucerna e fra Basilea e Zurigo. Sono stati inoltre approvati la prima fase della stazione di transito di Lucerna e il tunnel del Grimsel. Su quest'ultimo punto, numerosi oppositori chiedono lo stralcio dal primo messaggio, poiché i fondi stanziati sono ritenuti troppo elevati.